방탄소년단 RM “앞으로도 열심히”…6년 반 기다림 끝났다

사진 = RM SNS 계정

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 고양 콘서트를 마친 뒤 팬들에게 인사를 전했다.

RM은 9일 자신의 SNS에 “6년 반 걸렸다!”라는 글과 함께 멤버들과 찍은 사진을 공개했다.

사진 = RM SNS 계정

이어 “와주신 모든 분들 정말 감사합니다. 앞으로도 열심히 해볼게요. 사랑합니다”라며 오랜만에 완전체 콘서트를 마친 소감을 밝혔다.

공개된 사진은 공연 시작 전 대기실에서 촬영된 것으로 보인다. 멤버들은 카리스마 넘치는 표정과 포즈로 시선을 사로잡았다. 특히 진은 손으로 브이(V)자를, 슈가는 두 손을 모은 채 겸손한 제스처를 취해 눈길을 끌었다.

앞서 같은 날 방탄소년단은 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’의 포문을 열었다. 이날 공연에서 멤버들은 폭우 속에서도 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’ 수록곡과 대표 히트곡 무대를 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

한편 방탄소년단은 9일부터 12일까지 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어를 이어간다. 이후 약 1년간 5개 대륙 34개 도시에서 총 85회 공연을 펼칠 예정으로, 이는 K팝 역사상 최대 규모다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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