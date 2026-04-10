워터밤 여신 권은비가 선택한 ‘드래곤네스트 월드’, 정식 출시

㈜아이덴티티게임즈는 모바일 MORPG ‘드래곤네스트 월드(DragonNest World)’의 정식 서비스를 시작한다고 9일 밝혔다.

‘드래곤네스트 월드’는 전 세계 누적 이용자 2억 명을 기록한 액션 RPG ‘드래곤네스트’ IP를 기반으로 한 모바일 후속작이다. 원작 특유의 타격감과 속도감 있는 전투를 모바일 환경에 맞게 재구성했다.

특히 간편한 조작과 함께 회피와 반격을 중심으로 한 실시간 수동 전투를 통해 액션 RPG 본연의 재미를 강조했으며, 직업별 차별화된 전투 스타일과 보스 패턴 공략 요소를 통해 높은 몰입감을 제공한다.

이번 출시와 함께 아이덴티티게임즈는 가수 권은비를 홍보 모델로 발탁해 이용자들의 관심을 집중시키고 있다. ‘워터밤 여신’으로 불리는 권은비는 건강미 넘치는 이미지와 강렬한 퍼포먼스로 높은 화제성을 지닌 인물로, 게임이 지향하는 역동적인 액션 콘셉트와 부합해 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

정식 출시와 함께 론칭 기념 축제 이벤트도 진행된다. 이용자는 성장의 길, 챌린지 콘텐츠, 이벤트 던전 등 다양한 플레이를 통해 ‘축제 시드’를 획득할 수 있으며, 이를 이벤트 전용 상점에서 여러 보상으로 교환할 수 있다. 이벤트 보상으로는 탈것 ‘아이디얼호 mk-0’를 비롯해 날개 코스튬, 축제 테마 아이템, 각종 강화 및 성장 재화 등이 마련되어 있어 초반 플레이에 실질적인 도움을 제공한다.

아이덴티티게임즈 관계자는 “드래곤네스트의 핵심 재미인 정통 액션을 모바일에서도 그대로 구현하는 데 집중했다”며 “출시 이후에도 다양한 이벤트와 콘텐츠 업데이트를 통해 이용자 만족도를 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 ‘드래곤네스트 월드’는 구글플레이 스토어, 애플 앱스토어 등을 통해 서비스된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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