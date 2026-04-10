F45·FS8 코리아, 카카오톡 선물하기 통해 서비스 확대… “운동을 선물로”

사진=F45

글로벌 피트니스 브랜드 F45 Training이 FS8과 함께 카카오톡 선물하기에 입점하며, 운동 이용권을 선물하는 새로운 시장을 개척했다고 10일 밝혔다.

F45 & FS8 코리아는 3월 23일 플랫폼 론칭을 통해 간편하게 운동 경험을 선물할 수 있는 서비스를 공개했다. 상품 구성은 F45의 1회권, 3회권, 1개월 무제한 이용권과 FS8의 1회권, 2회권, 1개월 이용권으로 이뤄져 있다. 이용권은 F45의 전국 약 60개 지점과 FS8 전 스튜디오에서 사용할 수 있어 편리하게 이용 가능하다고 업체 측은 전했다.

업체에 따르면 F45 Training은 전 세계 수천 개 스튜디오를 기반으로 운영되는 기능성 그룹 트레이닝 브랜드로, 45분 HIIT 프로그램을 통해 체지방 감소와 근력 향상을 동시에 목표로 한다. 체계적인 커리큘럼과 협동 중심의 트레이닝 환경을 통해 다양한 이용자층을 아우르고 있으며, 국내에서도 빠르게 입지를 확대하고 있다.

​사진=F45

함께 입점한 FS8은 필라테스, 요가, 기능성 트레이닝을 결합한 프로그램으로, 50분 동안 전신의 균형 잡힌 운동 효과를 제공한다. 유연성, 근력, 코어를 동시에 강화할 수 있어 효율적인 운동을 원하는 고객들에게 적합하다.

F45 & FS8 코리아 관계자는 “이번 카카오톡 선물하기 입점을 통해 운동이 더 이상 개인의 선택을 넘어, 소중한 사람의 건강까지 챙길 수 있는 새로운 선물 문화로 자리 잡기를 기대한다”며 “생일, 기념일, 또는 새로운 시작을 응원하는 순간에 건강을 선물하는 의미 있는 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 "이번 입점은 피트니스 업계 최초라는 상징성과 함께 ‘건강한 라이프스타일’을 보다 쉽게 경험할 수 있도록 접근성을 확대했다는 점에서도 주목할 만하다"며 "특히 운동을 시작하고 싶지만 망설였던 이들에게는 부담 없이 첫 경험을 시작할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다"고 업체 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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