“편히 쉬세요”…실종 선장 발견한 잠수사, 하재숙 남편이었다

사진 = 하재숙 SNS 계정

강원 속초 앞바다에서 발생한 어선 전복 사고로 실종됐던 70대 선장이 수색 이틀 만에 숨진 채 발견된 가운데, 그를 발견한 민간 잠수사가 배우 하재숙의 남편 이준행 씨인 것으로 알려졌다.

하재숙은 9일 자신의 SNS를 통해 “며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 이스방이 발견해서 잘 모시고 나왔다”며 “부디 이런 사고가 더는 없었으면 한다. 따뜻한 곳에서 편히 쉬길 바란다. 속초해양재난구조대, 해경 여러분들 모두 고생 많으셨다”고 애도의 뜻을 전했다.

앞서 8일 강원 속초 앞바다에서는 어선 전복 사고가 발생해 70대 선장이 실종됐으며, 수색 이틀 만에 숨진 채 발견됐다. 발견된 선장은 인근 병원으로 이송됐으나 결국 사망 판정을 받았다.

한편 하재숙과 이준행 부부는 2016년 결혼했으며, SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 출연해 일상을 공개한 바 있다. 이준행 씨는 정보사 출신으로 현재 스쿠버다이빙 숍을 운영 중인 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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