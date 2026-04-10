고우석, 더블A 첫 등판서 호투… 2이닝 무실점

사진=뉴시스

미국 마이너리그 더블A 강등의 아픔을 겪은 투수 고우석(디트로이트 타이거스)이 팀 이동 후 첫 등판서 무실점 투구를 펼쳤다.

고우석은 10일 미국 메릴랜드주 보위 프린스 조지 스타디움서 열린 체사피크 베이삭스(볼티모어 오리올스 산하 더블A)와 원정 경기에서 세 번째 투수로 등판, 2이닝 1피안타 1탈삼진 무사사구 무실점을 기록했다. 총 28구를 던져 7타자를 상대했고, 단 1개의 안타만 허용했다.

앞서 하루 전 디트로이트 산하 트리플A 팀인 털리도 머드헨즈에서 더블A 팀인 이리 시울브스로 이관된 바 있다. 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 한국 대표팀으로 나선 고우석은 3경기에서 3⅔이닝 1실점 비자책점 호투를 펼치기도 했다.

메이저리그(MLB) 진입을 꿈꾸고 있지만, 올 시즌 시작도 제법 녹록치 않았다. 시범경기 1경기 ⅔이닝 4실점에 머물렀고, 트리플A에선 2경기에서 1⅓이닝 4실점(3자책점)으로 휘청였다. 더블A에서 이뤄진 세 번째 등판은 다행히 멀티이닝 소화와 무실점 투구로 매조졌다.

샌디에이고 파드리스와 마이애미 말린스를 거쳐 지난해 디트로이트의 손을 잡았다. KBO리그 최고의 마무리 투수로 활약했던 고우석은 지난 2024년 미국 무대에 도전했지만 아직 빅리그 데뷔를 이루지 못했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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