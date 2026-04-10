[아시아쿼터 바람③] '아시아쿼터 역수출' B리그서 펄펄 나는 이현중-양재민 듀오

사진=B리그 제공

들어오는 길이 있다면, 나가는 길도 있는 법. 한국에서 활약하는 아시아쿼터 선수들처럼, 해외 무대서 존재감을 드러내는 한국 선수들이 늘어나고 있다. 뚜렷한 변화가 감지되는 건 일본프로농구(B리그)다. 이현중(나가사키 벨카), 양재민(이바라키 로보츠)이 그 흐름의 중심에 서 있다.

아시아쿼터 제도가 아시아권 국가의 프로 리그를 중심으로 활성화되면서, 한국 선수들의 B리그 진출도 활발해지고 있다. 양재민이 다져놓은 발판 위에 이현중이 확실한 성과를 내면서, 한국 선수에 대한 평가 역시 긍정적으로 변화하고 있다. 실제로 KBL 출신 이대성(현 삼성)과 이종현(야마가타 와이번스) 등 굵직한 이름들도 B리그를 누볐다.

이현중은 한국 농구를 대표하는 에이스다. 미국프로농구(NBA) 산하 G리그(산타크루즈 워리어스)를 밟은 네 번째 한국인으로, 2022년 NBA 드래프트서 낙방했으나 호주 리그(NBL), B리그에서 경험치를 쌓고 있다. 올 시즌은 나가사키에서 아시아쿼터 자격으로 뛰며 일본 무대를 평정 중이다.

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일본 선수는 물론 외국인 선수까지 제치고 1옵션으로 불린다. 리그서 3점슛 성공률 1위, 득점 9위에 올라있다. 48경기 평균 30분가량을 뛰며 17.4점 5.6리바운드를 기록하고 있다. 특히 3점슛 성공률은 50%에 육박하는 48.6%로 평균 3.4개를 성공하고 있다. 현장 관계자는 “이현중의 활약에 NBA 구단 관계자들의 관심도 높아지고 있다”고 귀띔했다.

일본 선수들도 혀를 내두를 정도의 퍼포먼스다. 키시모토 류이치(류큐)는 “(이현중은) 체격은 두껍지 않지만, 키가 크고 리바운드도 잘 잡는다. 지금까지 겪어보지 못한 새로운 유형의 슈터”라며 “B리그에서도 가장 효율적으로 득점을 올릴 수 있는 선수다. 맞대결을 했는데 정말 대단한 선수라고 느꼈다. 막기 어려웠다”고 설명한 바 있다.

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이현중의 성공에는 B리그 ‘선구자’ 양재민의 공도 크다. 양재민은 6년 전 B리그에 입성해 한국 선수에 대한 인식을 바꿔놓았다. 앞서 일본에 진출했던 선수들이 적응에 어려움을 겪었던 것과 달리, 그는 언어와 문화에 빠르게 적응했고 자신의 강점인 수비에 집중해 자신의 가치를 증명해냈다.

기록 이상의 존재감이라는 평가다. 양재민은 지난달 무릎 내측측부인대 손상을 입어 잠시 쉼표 찍었다. 부상 전까지 39경기 평균 12분28초를 뛰며 2.9점 1.7리바운드를 작성했다. 수비력과 궂은일을 도맡는 헌신으로 꾸준한 신뢰를 얻고 있다.

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이현중의 유니폼은 품절 대란으로 구하기 어려울 정도고, 일본의 한 언론사는 그의 활약을 조명하는 다큐멘터리를 제작 중이다. 양재민 역시 올 시즌 아시아 올스타 팬 투표 1위에 올라 아시아 올스타팀 주장을 맡았고, 지난 2월 ‘밸런타인 데이’를 앞두고 진행된 인기투표(외국 국적 선수 대상)에서 6위를 차지하기도 했다.

둘의 활약은 나아가 대표팀에도 플러스다. 이현중은 지난달 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 일본전에서 28점 11리바운드를 기록했다. 해외 리그에서 축적한 경험이 대표팀 경쟁력으로 이어지고 있는 셈이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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