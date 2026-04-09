영양표준 충족하면 ‘완전사료’ 마크… 펫푸드 업계 ‘기대반 우려반’

반려동물 사료 영양표준이 ‘사료 등의 기준 및 규격’ 고시에 반영됐다. 게티이미지뱅크

정부가 반려동물 사료를 영양 성분에 따라 구분하는 새로운 국가 표준 지침을 공식 발표하면서 펫푸드 업계가 제품의 영양 성분 검증과 라벨 재정비 등 대대적인 시스템 개편에 착수했다.

9일 업계에 따르면 전날 농촌진흥청 국립축산과학원이 개발한 반려동물 사료 영양표준이 ‘사료 등의 기준 및 규격’ 고시에 반영되면서 그동안 가축용과 유사하게 배합사료로 분류한 체계가 반려동물 전용 체계로 바뀐다. 앞서 국립축산과학원은 국내 반려동물의 생애주기별 필수 영양소 권장량과 에너지요구량에 대한 영양표준을 마련한 바 있다.

올해부터 3년의 유예기간을 거친 뒤 2028년부터 시행되는 이번 제도 개편의 핵심은 크게 과학적 영양 기준(영양표준) 확립과 이에 따른 제품 분류 명시(표기법 시행)다. 농림축산식품부는 성장 단계별 필수 영양 기준을 충족한 사료에 한해 ‘완전사료’라는 명칭을 쓸 수 있도록 고시를 개정해 공포했다.

기존에는 업체들이 미국사료관리협회(AAFCO)와 유럽펫푸드산업협회(FEDIAF)의 가이드를 인용해왔으나, 앞으로는 국가 표준 충족 여부를 검증받아 포장지에 ‘완전사료’ 혹은 ‘기타사료’로 유형을 명확히 기재해야 한다. 이를 통해 소비자는 사료 포장지만 보고도 영양학적으로 완벽한 주식 사료인지, 단순 간식인지를 구분할 수 있다.

앞서 정부는 2024년 말 해당 제도를 발표하면서 당초 올해 말부터 시행하겠다는 계획을 전했으나 업계에서 준비 기간이 너무 짧다는 의견을 전한 바 있다. 결국 그러한 의견이 받아들여져 3년의 유예 기간이 주어졌다.

펫푸드 업체들은 영양 설계 재점검과 패키지 변경 준비에 본격적으로 나섰다. 하림펫푸드는 현재 자사 제품들이 국가 기준이 제시한 최소 영양소 구성에 충족하는지 정밀 검증 절차를 밟고 있다.

우리와는 이즈칸, ANF 등 주요 브랜드의 라벨 표시 변경 작업을 준비 중이다. 우리와 관계자는 “원래부터 글로벌 기준에 맞춰 제품을 생산한 만큼 별도의 신제품 생산 및 출시 계획은 없으나 신설된 완전사료 유형 기재를 위한 검증 절차에 집중할 것”이라고 말했다.

네츄럴코어도 출시하는 모든 제품 포장지와 각종 광고 내용을 점검해 표기법을 수정하기로 했고, 풀무원 아미오는 전 제품의 후면 표시사항을 변경하고 신제품도 새 표준에 맞춰 선보일 예정이다.

업계에서는 제도 취지에는 공감하면서도 국가 인증 사료 성분 분석 인프라 부족과 마케팅 위축에 대한 우려의 목소리도 나온다.

유력 펫푸드 업체 관계자는 “식품 원료 사용을 증빙할 수 있는 업체들까지 ‘휴먼그레이드’라는 표현을 사용하지 못하게 하면 프리미엄 시장을 위축시킬 수 있다”며 “사료관리법과 식품위생법·식품안전기본법의 충돌로 더 좋은 제조시설과 더 좋은 원재료를 활용할 수 없는 문제가 생길 수 있다. 오히려 좋은 사료를 만드는데 제약이 생기는 것”이라고 지적했다.

또 다른 관계자는 “영양표준서에 명시된 수많은 성분을 모두 분석할 수 있는 국가 검증 기관이 부족하다”며 “실질적인 분석 인프라 구축이 선행돼야 한다”고 말했다.

이휘철 농촌진흥청 국립축산과학원 동물복지과장은 “기능성이 확보되지 않은 상황에서 무분별한 마케팅 용어 사용, 홍보를 방지하기 위한 제도적 제약이 필요한 시점”이라며 “이번 고시를 기점으로 관련 용어 사용 기준도 세부적으로 검토해야 한다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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