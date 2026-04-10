북중미 월드컵의 해, 초록 필드 위 ‘우정 잔치’ … 2026 축구인 골프대회 개최

지난해 경기도 용인 코리아CC에서 열린 ‘2025년 축구인 골프대회’에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 김두홍 기자

한국 축구의 명운이 걸린 ‘월드컵의 해’입니다. 올해 6월, 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 새로운 역사를 고대합니다. 태극전사들은 사상 첫 월드컵 원정 토너먼트 승리를 넘어 8강 진출, 그 꿈을 향해 질주합니다.

한국 축구의 새로운 성장 동력이자 메카인 코리아풋볼파크가 활짝 문을 열었습니다. 각고의 노력과 헌신 끝에 탄생한 작품이라 더욱 뜻 깊습니다. K리그의 흥행 열풍 또한 눈을 즐겁게 합니다. K리그는 올해 500만 관중에 도전합니다. K리그1과 코리아컵, ‘더블’에 빛나는 전북 현대는 환희의 여정을 이어가고 있습니다. 이제는 아시아 정상 탈환을 응원합니다. 365일 축구가 있어 팬들은 즐겁습니다. 축구인들의 가득 찬 열정이 있기에 미래는 더 밝습니다.

봄볕이 화사한 4월, 대한민국 축구계를 대표하는 전설들이 그라운드가 아닌 필드에 모여 축구 발전을 기원합니다. 초록 필드의 ‘우정 잔치’가 열립니다. 대한축구협회, 한국프로축구연맹, 전북 현대가 주최하고 세계비즈앤스포츠월드, 스포츠조선, 스포츠경향, 스포츠동아, 스포츠서울, 일간스포츠 등 스포츠전문 미디어 6개사가 후원하는 ‘2026년 축구인 골프대회’가 4월13일 경기도 용인 코리아CC에서 개최됩니다.

축구인 화합과 소통의 장으로 자리매김한 ‘축구인 골프대회’는 올해로 10회째를 맞았습니다. 그라운드에선 한 치 양보 없는 경쟁자들이 따뜻한 동료애를 나누는 친교의 무대입니다. 축구를 사랑하는 모든 이들이 하나가 되는 자리입니다.

이번 대회는 숨겨진 홀에 핸디캡을 부여하는 신페리오 방식으로 진행됩니다. 우승과 메달리스트, 준우승, 3위, 롱기스트, 니어리스트, 행운상 수상자가 가려지게 됩니다. ‘슛’ 못지않은 ‘샷’ 실력을 맘껏 뽐낼 축구인들의 필드 위 축제에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

˙일시 2026년 4월 13일(월) 낮 12시18분 티오프

˙장소 : 경기도 용인 코리아CC

˙참가비 : 무료

˙주최 : 대한축구협회, 한국프로축구연맹, 전북 현대

˙후원 : 세계비즈앤스포츠월드, 스포츠경향, 스포츠동아, 스포츠서울, 스포츠조선, 일간스포츠

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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