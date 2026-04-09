안세영, 그랜드슬램 향해 전진… 30분 만에 아시아선수권 8강 진출

안세영. 사진=AP/뉴시스

그랜드슬램을 향해 나아간다.

배드민턴 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 아시아배드민턴선수권대회에서 거침없이 8강에 올랐다. 9일 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아선수권 여자 단식 16강전에서 베트남의 응우옌투이린(세계 26위)을 2-0(21-7 21-6)으로 완파했다. 단 30분이면 충분했다.

아시아선수권은 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼 1000급 대회로, 최상위 대회다. 한중일과 동남아시아 대표 최강자들이 모인다.

안세영은 이번 대회에서 승리하면 그랜드슬램에 마지막 단추를 끼운다. 올림픽과 세계선수권대회, 아시안게임을 석권한 안세영은 아시아선수권대회에서만 정상에 오르지 못했다.

안세영은 2022년 대회에서 동메달, 2023년 대회에서 은메달을 수확했다. 2024년 8강에서 탈락했고 지난해에는 부상 여파로 불참했다.

남자복식 세계랭킹 1위 서승재와 김원호 조(이상 삼성생명)도 8강에 올랐다. 서승재-김원호 조는 16강에서 싱가포르의 엥킷 웨슬리 코-구보 준스케 조(46위)를 2-0(21-12 25-23)으로 제압했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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