이호재 득점 터진 포항, 제주전서 연승 이어갈까

사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 포항 스틸러스가 제주SK FC를 상대로 홈에서 상승세를 이어간다.

포항은 오는 11일 오후 2시 포항스틸야드에서 제주와 하나은행 K리그1 2026 7라운드 홈경기를 치른다. 포항은 지난 4일 대전과의 경기에서 이호재의 결승골로 2연승을 달성했다. 전반 8분 이호재의 슈팅이 골망을 흔들었지만 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드로 득점이 취소됐다. 이후에도 공격의 고삐를 늦추지 않은 포항은 전반 29분 페널티박스 안에서 얻어낸 페널티킥을 이호재가 성공시키며 선제골을 기록했다. 이호재의 연속 득점으로 상승세를 탄 포항은 홈에서 연승을 이어갈 계획이다.

북문광장에서는 팬들을 위한 다양한 이벤트가 펼쳐진다. 직전 경기 티켓이나 예매 내역을 인증하면 참여할 수 있는 ‘웰컴백 캡슐 드로’와 홈경기 8연전 기간 동안 진행하는 출석체크 이벤트가 마련됐다. 푸마 바람막이, 싱컴바인 단백질러 등이 걸린 ‘타임 스토퍼’ 게임을 비롯해 조르지 엠블럼 포토존, 멤버십 팬사인회, 포토이즘을 운영한다. 푸드존과 푸드트럭에서는 회오리감자, 젤라또, 크림새우 등 다양한 먹거리를 즐길 수 있다.

4월 홈경기 기간 동안 S구역 관람객을 대상으로 응원 타월 증정 이벤트를 진행한다. S3-S5구역 정가 티켓 구매 시 1매당 슬로건 응원 타월이 제공된다. 또한 해당 기간 동안 해당 구역을 온라인으로 3매 이상 예매할 경우 후반기 홈경기 할인 쿠폰이 지급된다.

스틸스토어에서는 2026시즌 포토북과 카드팩을 새롭게 선보인다. 아울러 출시 직후 빠르게 품절된 LED 키캡 키링도 다시 판매한다. 경기 시작 전에는 푸마 볼캡을 받을 수 있는 ‘스틸야드 퀴즈 타임’을 진행한다. 이날 포항 출신 멤버가 속한 걸그룹 ‘러브원’이 시축과 하프타임 공연을 통해 홈경기 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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