“폰케이스에 댕냥이 담아볼까”… 케이스티파이 ‘펫 컬렉션’ 출시

케이스티파이의 펫 컬렉션 제품 사진. 케이스티파이 제공

홍콩의 스마트폰 케이스 업체 케이스티파이(CASETiFY)가 오는 11일 세계 반려동물의 날을 기념해 ‘펫 컬렉션’을 출시한다고 9일 밝혔다.

반려동물 테마의 프린트 디자인과 테크 액세서리로 구성된 이번 컬렉션은 ‘커스텀 스티커 스튜디오’ 기능이 눈에 띈다. 다양한 커스텀 스티커와 레이아웃을 활용해 케이스를 자신만의 스타일로 꾸밀 수 있는 것.

구체적으로 ‘컷아웃’ 기능을 통해 배경을 제거해 반려동물 사진을 즉석에서 스티커로 제작 가능하며, 스티커 크기를 조정하거나 자유롭게 배치할 수 있다.

‘모티프’ 옵션은 반려동물 사진 위에 다양한 배경과 스티커를 겹쳐 개성 넘치는 디자인 연출이 가능하다.

‘프레임’ 옵션을 사용하면 업로드한 사진을 미리 설정된 프레임에 맞춰 적용해 반려동물과의 소중한 순간을 특별하게 보관할 수 있다.

케이스티파이의 펫 컬렉션 제품 사진. 케이스티파이 제공

이러한 기능은 휴대전화 케이스는 물론 맥세이프 스내피 그립 스탠드, 카드홀더 스탠드 등 다양한 맥세이프 액세서리에도 적용 가능하다.

함께 출시된 ‘퍼피 스냅&스틱 그립 스탠드’는 강력한 흡입력과 자력을 바탕으로 거울, 창문, 벽 등 매끄러운 표면 어디에나 부착 가능하다. 강아지 발바닥 형태의 디자인 디테일이 소장욕구를 자극한다.

‘로프 크로스바디 스트랩’은 스트랩 카드를 사용해 모든 폰 케이스에 간편히 장착할 수 있으며, 이니셜이나 귀여운 그림이 새겨진 ‘큐브 참’을 더해 개성을 표현할 수 있다. 반려동물 산책 시 두 손을 자유롭게 하면서도 스마트폰을 손쉽게 사용할 수 있다.

펫 컬렉션은 케이스티파이 웹사이트 외에도 도산 플래그십 스토어 등 국내 13개 오프라인 스토어에서 구매할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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