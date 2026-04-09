펫 동반식당 검색 어렵다고?… ‘인투펫’ 깔면 되는데!

반려동물 동반 음식점 지도를 제공하는 인투펫 사용 이미지. 인투씨엔에스 제공

반려견 아지와 함께하는 강현주 씨는 평소 자주 찾던 반려동물 동반 카페를 최근 방문했다가 더 이상 펫존을 운영하지 않는다는 안내에 발길을 돌려야 했다.

지난달 1일부터 식품위생법 시행규칙 개정안이 시행되면서 자주 보게 되는 풍경이다. 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등에서 일정 기준을 충족하면 반려동물 동반 출입이 가능해졌지만, 그 기준을 따르기 어려워 노펫존으로 전환한 가게도 적지 않기 때문이다.

업장별로 동반 허용 여부와 운영 기준이 상이한 만큼, 보호자가 사전에 정확한 정보를 확인하는 것이 중요해졌다.

이런 가운데 동물의료 IT기업 EMR기업 인투씨엔에스의 반려동물 건강관리 앱 ‘인투펫’이 스마트폰으로 간편하게 반려동물 동반 음식점을 찾을 수 있는 솔루션을 9일 제시했다.

인투펫의 ‘동반출입PASS’ 서비스는 현재 전국에서 운영 중인 반려동물 동반 음식점 약 1500곳의 지도를 제공한다. 해당 정보는 공공데이터를 기반으로 식품의약품안전처에 신고된 업장과 동기화돼 데이터 업데이트 시 빠르게 반영된다.

김동명 인투씨엔에스 개발팀장은 “신뢰할 수 있는 매장 정보를 제공하고, 지도 형태로 직관적인 탐색이 가능하도록 설계됐다”며 “앞으로도 반려인의 생활 동선에 맞춘 실질적인 편의 기능을 확대할 것”이라고 말했다.

한편 인투펫은 누적 100만명 이상 반려인이 선택한 서비스로, 월 평균 신규 가입자 약 4만명, 월간활성이용자(MAU) 약 15만 명을 기록중이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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