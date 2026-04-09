힘찬병원 “회전근개 부분 파열, 콜라겐 주입 후 83.33%서 재생 소견”

회전근개 부분 파열 환자에서 손상 힘줄의 회복 가능성을 보여주는 임상 결과가 나왔다.

힘찬병원은 ‘힘줄 내 인체 유래 콜라겐 주입술’을 시행한 뒤 6개월간 경과를 추적한 결과, MRI에서 환자 83.33%에게서 힘줄 재생 소견을 확인했다고 9일 밝혔다.

회전근개 파열은 어깨 관절을 지지하는 4개의 힘줄, 즉 극상건·극하건·소원건·견갑하건이 손상되는 질환이다. 이 가운데 견봉과 맞닿는 극상건 손상이 가장 흔하다. 문제는 부분 파열이라도 시간이 지나면 병변 범위가 커질 수 있다는 점이다. 2022년 미국 유타대학 연구에서는 20년간 보존적 치료를 받은 부분 파열 환자 가운데 42%에서 파열 크기가 증가했고, 29%는 전층 파열로 진행한 것으로 보고됐다.

힘찬병원 관절의학연구소는 6주 이상 보존적 치료에도 호전되지 않은 극상건 부분 파열 환자 30명(평균 연령 61.5세)을 대상으로 연구를 진행했다. 연구팀은 관절경으로 파열 부위 힘줄 내부에 인체 유래 콜라겐을 주입했고, 이후 6개월 시점의 예후를 분석했다.

핵심은 구조적 변화였다. MRI 평가 결과, 회전근개 손상 지표인 신호강도 개선과 함께 파열 부위 재생이 1mm 이상 확인된 환자는 25명으로 전체의 83.33%였다. 파열 부위가 2mm 이상 줄어든 경우도 8명(26.66%)이었다. 염증 정도를 보여주는 체액저류 현상 역시 16명(53.55%)에서 유의하게 감소했다. 연구팀은 이를 바탕으로 콜라겐 주입술이 손상 힘줄의 재생을 돕고, 염증 완화와 파열 범위 감소에도 긍정적으로 작용했을 가능성을 제시했다.

임상 지표 변화도 확인됐다. 평균 통증 점수(VAS)는 6.77점에서 2.03점으로 낮아졌고, 어깨 통증과 기능, 가동범위, 근력, 만족도를 종합 반영하는 ASES 점수는 54.16점에서 86.08점으로 상승했다. 일반적으로 ASES 80점 이상은 일상생활에 큰 지장이 없는 상태로 평가된다.

최경원 힘찬병원 진료원장은 “기존 치료는 통증을 줄이고 기능을 회복시키는 데는 도움이 되지만, 손상된 힘줄 자체의 회복을 유도하는 데는 한계가 있었다”며 “이번 결과는 콜라겐 주입술이 힘줄의 구조적 회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준 것으로, 부분 파열이 전층 파열로 진행하는 비율을 낮추는 데에도 도움이 될 가능성이 있다”고 말했다.

회전근개는 퇴행성 변화가 동반되기 쉬워 자연 치유가 쉽지 않은 조직이다. 특히 부분 파열은 남아 있는 힘줄에 부담이 집중되면서 전층 파열보다 더 심한 통증이나 강직을 일으키는 경우도 있다. 현재 주로 시행되는 견봉성형술은 견봉을 다듬어 어깨 관절 내 공간을 넓히는 방식으로, 힘줄과 뼈 사이의 물리적 마찰을 줄이는 데 초점이 맞춰져 있다. 반면 콜라겐 주입술은 손상 조직 자체에 직접 작용한다는 점에서 결이 다르다.

병원 측은 인체 유래 콜라겐이 약해진 힘줄 조직에서 일종의 ‘지지대(Scaffold)’ 역할을 하며 회복을 돕는다고 설명했다. 이번 연구는 이런 기전이 회전근개 부분 파열에서도 구조적 치유로 이어질 수 있음을 MRI로 확인했다는 데 의미가 있다는 평가다.

유순용 힘찬병원 진료원장은 “이번 연구는 회전근개 부분 파열 치료의 목표를 단순한 증상 조절에서 조직 회복으로 넓혔다는 점에서 의미가 있다”며 “향후 중장기 추적 관찰을 통해 힘줄 회복의 예후와 안전성을 더 분명히 확인할 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구는 힘찬병원 관절의학연구소 이동녕 부소장이 제1저자로 참여했으며, ‘회전근개 부분 파열에 대한 힘줄 내 콜라겐 주입의 생물학적 보강: 임상 및 MRI 결과’를 주제로 지난 3월 SCIE급 국제 학술지에 제출됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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