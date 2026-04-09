2025년 국내 골프 클럽 시장 점유율 1위는?

테일러메이드가 2025년 국내 골프 클럽 시장(온, 오프라인 전체) 점유율 1위(클럽 전체 브랜드별 판매 수량 기준)를 달성했다.

시장조사 기관 닐슨아이큐(NIQ) 코리아 소매지수 서비스의 골프 클럽 카테고리에 따르면 지난해 1월부터 12월까지 판매 수량 기준 데이터(GfK Panelmarket)에서 테일러메이드 브랜드의 제품이 가장 많이 판매된 것으로 나타났다. 이번 판매 자료는 전국 골프 전문점, 개인대리점, 대형마트 등 골프 소매점 채널과 온라인 채널에서의 드라이버, 아이언 세트, 페어웨이 우드, 유틸리티 우드, 웨지, 골프클럽 세트, 퍼터의 시장 판매 조사의 결과를 통해 산출한 데이터다.

테일러메이드가 지난해 시장 점유율 1위에 오른 데는 드라이버와 아이언이 주도했다. 클럽별 데이터에서도 드라이버가 1위, 아이언이 2위를 기록했다. 특히 아이언 부문에서는 P·790과 P·8CB 아이언이 성장을 견인했으며, 특히 P·8CB 아이언은 출시 첫 해임에도 괄목할 만한 영향력을 보이며 테일러메이드의 제품 출시 전략이 주효했다는 평가를 받고 있다.

테일러메이드는 지난해 시정 점유율 1위에 오른 것을 기념해 각종 이벤트를 진행한다. 오는 5월까지 2026시즌 신제품 Qi4D드라이버와 페어웨이 우드 혹은 유틸리티를 함께 구매할 시에는 테일러메이드 골프 모자와 Qi4D한정판 골프 셔츠를 제공한다. 또 P·790과 P·8CB아이언 구매 고객을 대상으로는 테일러메이드 TP5/TP5x를 한더즌 제공한다. 글로리 제품 구매 고객에게는 테일러메이드 어패럴 상품권을 제공하는 프로모션도 진행한다.

테일러메이드 관계자는 “매장에서 진행되는 감사제인 Thanks Festa뿐만 아니라 공식 홈페이지, 브랜드 소셜 채널 등 다양한 곳에서 이번 시장 점유율 1위 달성을 축하할 예정”이라고 전했다.

임헌영 테일러메이드 대표이사는 “이번 결과에 테일러메이드를 선택해준 골퍼들에게 무한한 감사의 뜻을 전한다”라고 말했다. 이어 “테일러메이드는 2026년에도 혁신적인 신제품과 국내외 팀 테일러메이드 선수들의 활약을 통해, 끝없이 골프의 기준을 높여가는 브랜드로서 성장을 이어갈 계획”이라고 덧붙였다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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