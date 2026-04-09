배소현, GMC아카디아 타고 KLPGA 무대 누빈다… 티에스오토㈜와 후원 조인식

KPGA 투어에서 활약 중인 배소현(메디힐·비넘버원)이 GMC아카디아를 타고 KLPGA 투어 무대를 누빈다.

캐딜락 GMC 프리미엄채널 티에스오토㈜는 캐딜락 GMC 프리미엄채널 송파전시장에서 KLPGA 정규투어의 스타 플레이어인 배소현과 후원 조인식을 진행했다고 밝혔다. 2026년부터 배소현의 차량 후원사로 티에스오토㈜는 올해 런칭한 GMC아카디아 차량을 제공해 투어 생활을 지원할 예정이다.

배소현은 한국여자프로골프(KLPGA)투어의 대표적인 스타 선수다. 2024년 3승, 2025년에도 1승을 추가하며 스타 반열에 오른 배소현은 2026년도에도 새로운 목표를 가지고 시즌을 힘차게 시작하였다.

배소현은 “티에스오토㈜”의 관심과 후원에 진심으로 감사드리며, 2026년 KLPGA 투어에서도 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

박종민 티에스오토㈜ 대표이사는 “평소 차분하면서도 장타 선수로서 골프 팬들의 사랑을 받고 있는 배소현 선수의 플레이 스타일이 GMC아카디아의 이미지와 잘 맞는다고 생각한다. 2026년에도 배소현 선수가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

티에스오토㈜는 2017년 법인 설립을 시작으로 송파전시장, 송파서비스센터, 천안전시장, 천안서비스센터를 보유한 충청지역의 수입차부문의 선두주자이며, 수도권 지역으로 확장해 나가는 건실한 기업이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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