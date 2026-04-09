권성훈, 프로 데뷔 첫 승… KPGA 챌린지투어 3회 대회서 1타 차 역전 우승

권성훈은 지난 7, 8일 전북 군산에 위치한 군산CC에서 열린 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 3회 대회에서 티샷을 하고 있다. KPGA 제공

권성훈은 지난 7, 8일 전북 군산에 위치한 군산CC에서 열린 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 3회 대회에서 정상에 오른 뒤 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다. KPGA 제공

권성훈(23)이 마지막 라운드에서 4타를 줄이는 활약에 힘입어 프로 데뷔 첫 승을 거뒀다.

권성훈은 지난 7, 8일 양일간 전북 군산에 위치한 군산CC 전주, 익산 코스(파71·7078야드)에서 열린 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 3회 대회(총상금 1억원, 우승상금 2000만원)’에서 최종 합계 7언더파 135타로 정상에 올랐다.

짜릿한 역전승이다. 대회 첫 날 이글 1개, 버디 6개, 보기 3개, 더블보기 1개를 묶어 3언더파 68타로 단독 5위에 자리했다. 더블보기가 나오긴 했지만, 이글을 엮는 등 샷은 날카로웠다. 이틑날 기세를 이어갔다. 1번홀(파4)에서 버디를 잡으며 출발한 권성훈은 이후 5번홀(파4)과 8번홀(파5)에서 버디를 추가하며 전반 홀을 마쳤다. 16번홀(파4)에서 버디를 추가한 권성훈은 이날만 4타를 더 줄이며 공동 2위 그룹에 1타 차 짜릿한 역전 우승을 차지했다.

권성훈은 “너무 기분이 좋다. 오늘 안정적인 플레이 펼치면서 기회를 놓치지 않고 잘 잡아냈다. 위기 순간도 있었으나 운도 많이 따라줬다. 스코어에 신경 쓰지 않고 차근차근 플레이한 것이 우승까지 이끈 것 같다”며 “지난해 ‘KPGA 챌린지투어 11회 대회’서 선두 경쟁을 펼쳤으나 아쉽게 우승 기회를 놓쳤다. 아쉬움을 발판삼아 열심히 연습하며 다듬은 노력이 빛을 발한 것 같다”고 소감을 전했다. 이어 “가장 먼저 사랑하는 부모님께 감사인사를 드리고 싶다. 또 남서울 아카데미 한연희 감독님, 김태영 프로님, GLS 아카데미의 이재혁 프로님, 김선웅 프로님, 장영철 프로님, 그리고 김선민 프로님께도 고마움을 전한다”고 이야기했다.

권성훈은 12세 때 아버지의 권유로 골프에 입문했다. 아마추어 시절 2018년 중고연맹 대회에서 1회, 2022년 대학연맹 대회에서 1회 우승 경력을 쌓은 권성훈은 2024년 4월 KPGA 프로(준회원), 5월 KPGA 투어프로(정회원)에 각각 입회했다. 입회 후 2부투어인 KPGA 챌린지투어에서 주로 활동하고 있다.

권성훈은 “올해 KPGA 챌린지투어 3승을 달성해 KPGA 투어 시드를 확보하는 것이 목표”라며 “시즌 초반에 우승하게 돼 욕심이 난다. 무리하지 않고 꾸준하게 좋은 플레이 펼쳐 보이게 노력하겠다”고 포부를 전했다.

권성훈의 뒤를 이어 허성훈(23), 고유승(20), 이승형(23), 안준형(32·셀트리온)이 최종합계 6언더파 136타로 공동 2위 그룹을 형성하며 대회를 마쳤다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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