[TV핫스팟] 강민아, 전신 타투 파격 비주얼+광기 어린 눈빛 장난 아니네

배우 강민아가 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’ 시즌2에서 파격 변신을 선보이며 글로벌 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

지난 3일 공개된 ‘사냥개들’ 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 공개 3일 만에 글로벌 Top 10 비영어 쇼 2위에 올랐으며, 공개 직후부터 8일까지 한국 TOP 10 시리즈 1위는 물론, 전 세계 67개국 TOP 10 리스트에 오르며 뜨거운 인기를 증명하고 있다.

이러한 글로벌 흥행 열기 속에서 ‘지나’ 역을 맡은 강민아의 활약이 화제를 모으고 있다. 강민아는 극 중 불법 복싱 리그 일당인 이만배(이시언 분)와 밀접하게 연관된 인물로 분해, 악행을 서슴지 않는 모습으로 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

특히 강민아는 첫 등장부터 전신 타투와 짙은 스모키 메이크업 등 파격적인 비주얼로 시선을 단숨에 사로잡았다. 뿐만 아니라 그간 보여준 청순하고 발랄한 이미지와는 180도 다른 거침없는 말투와 광기 어린 표정은 시청자들에게 강렬한 임팩트를 선사하기 충분했다. 여기에 상대를 농락하는 뻔뻔한 태도와 날카로운 눈빛이 더해진 빌런 연기는 캐릭터의 독보적인 아우라를 완성했다.

강민아는 그동안 드라마 ‘선암여고 탐정단’, ‘여신강림’, ‘괴물’, ‘멀리서 보면 푸른 봄’, ‘가우스전자’와 영화 ‘박화영’ 등 장르를 불문한 다양한 작품에서 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 작품을 통해 다시 한번 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 강민아는 최근 드라마 ‘공감세포’ 출연을 확정하며 전직 국민 아이돌로의 또 다른 변신을 예고해 더욱 기대가 쏠리고 있다.

넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’ 시즌2는 현재 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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