‘르세라핌 VR 콘서트 : 인비테이션’ 첫 공식 MD 출시

압도적인 몰입감을 선사할 ‘르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션(LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION)’이 첫 공식 MD 판매를 시작하며 VR 콘서트의 몰입감을 일상으로 확장한다.

‘르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션’은 오늘(9일, 목) 오후 1시부터 메이크스타, 위버스 글로벌, 롯데시네마 온라인몰(네이버 스토어)에서 한정 기간 동안 공식 MD를 판매한다. 이번 MD는 VR 콘서트 최초로 선보이는 오리지널 MD로, 극장에서 경험한 공연을 머치로 확장했다는 점에서 의미를 더한다.

공식 MD는 ‘인비테이션’ 콘셉트를 반영한 다양한 아이템으로 구성됐다. 공연 속 장면을 아날로그 감성으로 재현한 뷰 파인더(View-Finder)를 비롯해 멤버별 포토카드 홀더 & 키링 세트, 아크릴 스탠드, 포토 포스트카드 세트, 렌티큘러 포토카드 팩 등 VR 콘서트만의 비주얼과 세계관을 담은 다양한 오리지널 머치가 포함됐다.

특히 뷰 파인더는 공연 장면과 비하인드 컷을 담은 릴 필름으로 VR 콘서트를 색다른 방식으로 다시 즐길 수 있도록 기획됐다. 또한 포토카드 홀더 & 키링 세트는 각 멤버가 직접 그린 그림이 반영되어 멤버별 버전으로 제작돼 팬들의 소장 욕구를 자극할 전망이다.

이번 협업은 단순 머치 출시를 넘어 VR 콘서트 경험을 확장하는 시도로 주목된다. 극장에서 초근접 퍼포먼스를 경험한 관객들이 머치를 통해 공연의 감정과 순간을 일상에서도 이어갈 수 있도록 기획된 것이다.

‘르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션’은 현실과 환상이 교차하는 세계관과 초근접 퍼포먼스를 앞세운 르세라핌의 첫 VR 콘서트다. 12K 초고화질과 VR 콘서트 중 역대 최다 세트리스트 구성으로 새로운 공연 경험을 예고하며 기대를 모으고 있다.

르세라핌의 퍼포먼스와 VR 기술이 결합된 이번 공연이 공식 MD를 통해 또 다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다. MD 판매 관련 세부 사항은 각 공식 판매처를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘르세라핌 브이알 콘서트 : 인비테이션’은 오는 4월 15일(수) 롯데시네마 월드타워에서 단독 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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