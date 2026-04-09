김우빈·이광수·도경수, ‘콩콩’ 새 시즌으로 돌아온다…웃음 기대감↑

사진 = tvN

배우 김우빈, 이광수, 도경수가 ‘콩콩’ 시리즈 새 시즌으로 시청자 곁에 돌아온다.

9일 제작사 에그이즈커밍 측은 “‘콩콩’ 시리즈 신규 시즌을 열심히 준비 중”이라고 밝혔다.

‘콩콩’ 시리즈는 다양한 변주를 꾀하며 시청자들의 사랑을 받고 있는 예능 시리즈다.

‘콩콩’ 시리즈는 다양한 변주를 통해 시청자들의 사랑을 받아온 예능 프로그램이다. 2023년 시작된 ‘콩콩팥팥(콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다)’에서는 김우빈, 이광수, 도경수, 김기방이 ‘밭캉스(밭일+바캉스)’에 도전하는 모습이 담겼다. 지난해 초 방송된 ‘콩콩밥밥'(콩 심은 데 콩 나고 밥 먹으면 밥심난다)’에서는 이광수와 도경수가 제작사 구내식당을 처음 운영하며 색다른 재미를 선사했다.

이어 지난해 하반기 방송된 ‘콩콩팡팡(콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방)’에서는 세 사람이 멕시코로 떠나 웃음과 행복이 넘치는 탐방기를 이어갔다. 오랜 절친 케미스트리와 이국적 풍경, 예측할 수 없는 돌발 상황, 제작사의 재정적 제약까지 더해진 ‘콩콩팡팡’은 시리즈 세계관 확장에 호평을 받았다.

한펀 ‘콩콩’ 새 시리즈는 이달 중 촬영을 시작하며, 편성 시기는 추후 공개될 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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