시즈니 모여라…‘NCT 2026’ 10주년 프로젝트 돌입

그룹 NCT(엔시티)가 브랜드 론칭 10주년 프로젝트 ‘NCT 2026’에 돌입한다.

2016년 4월 9일 ‘일곱 번째 감각 (The 7th Sense)’으로 ‘NCT 브랜드’의 포문을 연 NCT는 오늘(9일) 론칭 10주년을 맞아 ‘NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026]’(엔시티 10TH 애니버서리 [엔시티 2026]) 프로젝트의 시작을 알렸다.

이번 프로젝트는 ‘EVERYTHING, ALL AT ONCE, NEO’(에브리싱, 올 앳 원스, 네오)라는 슬로건 아래, 10년의 서사를 집약해 현재를 새롭게 정의하고, 멈추지 않는 NEO 에너지를 동력 삼아 다음 챕터로 나아가는 NCT의 포부를 보여주는 새로운 이정표가 될 전망이다.

NCT는 오늘(9일) 0시 NCT 공식 SNS 계정을 통해 10주년 기념 로고를 공개한 데 이어, 낮 12시 ‘NCT 2026’ 프로모션 웹사이트를 오픈, 주요 활동 플랜과 10주년 기념 이벤트 등이 담긴 연간 계획을 발표해 뜨거운 반응을 얻고 있다.

공개된 로드맵에 따르면, NCT 127은 3분기 앨범 발매와 투어 개최, NCT DREAM은 3분기 팬미팅과 4분기 앨범 발표로 데뷔 10주년을 기념하며, WayV는 3분기 앨범과 투어를, NCT WISH는 오는 20일 첫 정규 앨범을 시작으로 3분기 일본 싱글과 4분기 앨범까지, 각 팀의 전방위적 활약을 예고했다.

또한 NCT는 오는 5월 15일부터 23일까지 10주년 팝업스토어 ‘POP UP : NEO GROUND’(팝업 : 네오 그라운드)를 진행하며, 3분기 중 전시회 ‘EXHIBITION : NEO DIMENSION’(익스비션 : 네오 디멘션)을 열고 전 세계 팬들에게 새로운 경험을 선사할 계획이다.

이 밖에도 ‘NCT 2026’ 프로젝트를 통해 팬들과 10주년을 기념할 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 선보일 예정이다. ‘NCT 2026’ 프로모션 웹사이트는 관련 소식을 지속적으로 업데이트하는 것은 물론, NCT 활동을 기록하고 연결하는 아카이빙 플랫폼 역할을 할 것으로 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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