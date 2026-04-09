“네 생각만 하지 마라”…김남길 어머니, 5시간 팬미팅에 날린 ‘팩트 폭격’

유퀴즈 온 더 블럭 338회 방송 캡처



배우 김남길이 팬미팅을 오래 하는 이유를 밝혔다.

지난 8일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에는 김남길이 게스트로 출연해 유재석과 이야기를 나눴다. 김남길은 5시간이 넘는 장시간 팬미팅에 대한 에피소드를 털어놨다.



그는 “이번 팬미팅은 30분 정도 줄여서 5시간12분 동안 했다. 중간 쉬는 시간을 제외하면 5시간이 조금 안 된다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 “공연 기획 단계에서는 2시간 30분 정도를 목표로 하지만, 막상 시작하면 인사만 해도 30분이 지나간다”며 “팬들이 말을 하면 그걸 다 받아주다 보니 대본대로 되는 게 하나도 없다”고 말했다.



다만 현실적인 부담도 있었다. 김남길은 “무대 위에서 에너지를 받다 보니 자연스럽게 길어지는데 팬미팅을 오래 하면 손해다. 시간이 늦어질수록 비용이 계속 추가된다”고 털어놨다. 그러면서 “티켓 가격을 올리자는 이야기도 나오지만, 팬분들의 돈이 얼마나 소중한지 아니까 아깝지 않게 해드려야겠다는 생각이 더 크다”며 팬들을 향한 고마움을 전했다.



김남길은 팬들이 긴 팬미팅에 익숙해지는 모습이라며 “이제 아예 작정하고 오시더라. 예전에는 길어지면 당황을 많이 하셔서 막차 때문에 우르르 뛰어나가기도 했다”고 말했다. 그는 “이제 숙소를 잡는 분도 계신다”며 “5시간을 했으니 6~7시간을 기대하는 분들도 있다. 1박 2일로 하자는 의견도 있어 고민 중”이라고 밝혔다.



유재석은 “주변에서 아이디어 막 주지 말라”고 말려 현장을 폭소케 했다.



김남길은 어머니의 반응도 전했다. 그는 “팬미팅 당일 어머니가 ‘너무 오래 하지 마. 네 생각만 해서 팬미팅 길게 하지 마라. 그분들은 돈 내고 들어와서 중간에 나가기도 애매할 수 있으니 길게 하지 마라’고 하셨다”고 밝혀 웃음을 더했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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