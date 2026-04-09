신예 김규리, ‘21세기 대군부인’ 합류…노상현 비서 役

배우 김규리가 '21세기 대군부인'으로 본격적인 연기 활동에 나선다.

소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 김규리는 오는 10일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 캐스팅됐다.

극 중 김규리는 총리 민정우(노상현)의 비서로 분한다. 김규리가 맡은 비서는 책임감과 냉철함을 지닌 민정우를 가장 가까이에서 보필하는 인물. 김규리는 담백한 연기와 깊이 있는 해석으로 캐릭터를 입체적으로 그려낼 예정이다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 특히 아이유와 변우석, 노상현, 공승연 등 화려한 출연 라인업을 구축해 올해 기대작으로 손꼽히고 있다.

김규리는 다방면에서 필모그래피를 쌓고 있는 신예다. 그는 지난 2023년 티빙 오리지널 드라마 '방과 후 전쟁활동'으로 본격적인 연기자의 길을 걷기 시작했다. 드라마 외에도 김규리는 단편 영화와 광고 등 다양한 분야를 섭렵하며 대중에게 존재감을 드러내고 있다.

이처럼 차근차근 자신만의 필모그래피를 넓혀가고 있는 김규리가 '21세기 대군부인'을 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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