오케이클럽 압구정점 4월 오픈, 시니어 근육 회복의 새 기준 제시

오케이클럽(OK CLUB) 압구정점이 4월 신규 오픈 예정이라고 밝혔다.

오케이클럽 측에 따르면 정형외과 전문의가 직접 설계한 시니어 전용 근육 건강 관리 센터로 운동 시설을 넘어 의학적 기준에 기반한 체계적인 근육 관리 프로그램을 제공하는 것이 특징이다. 특히 근감소증 예방, 시니어 낙상 예방 등을 핵심 목표로 개인별 근육 상태를 정밀하게 분석한 뒤 맞춤형 관리 솔루션을 제시한다.

오케이클럽 프로그램은 크게 세 단계로 구성된다. 먼저 근육건강 정밀검사 단계를 통해 아시아 근감소증 연구그룹(AWGS)의 2025 국제 가이드라인이 권장하는 표준 검사를 기반으로 현재 근육 상태를 평가한다. 이를 통해 수치화된 데이터로 근육 건강을 진단할 수 있다.

이어지는 근육건강 컨설팅 단계에서는 검사 결과를 토대로 개인의 근육 건강 상태와 위험도를 분석하고 시니어 근육 관리 방향에 대해 전문적인 상담이 진행된다. 마지막으로 맞춤 근육건강 중재 프로그램 단계에서는 개인의 상태에 따라 등급별 운동 처방과 영양 관리가 결합된 통합 프로그램이 제공된다.

오케이클럽 관계자는 “3단계 구조를 보다 세분화해 운영한다. 근육 건강 스크리닝과 정밀검사를 통한 선별검사를 시작으로 개인별 프로그램 등급을 설정하고 이에 맞춘 운동 및 영양 중재 프로그램을 적용한다”고 말했다.

이어 “이후 중간 검사를 통해 진행 상황을 점검하고 최종적으로 전문의가 결과를 분석해 향후 관리 방향까지 제시하는 구조”라고 설명했다.

오케이클럽은 시니어 근육 회복을 단순 운동이 아닌 의학적 관리 영역으로 확장했다는 점에서 차별성을 지닌다. 근감소증이 진행될 경우 낙상 위험 증가와 일상생활 기능 저하로 이어질 수 있는 만큼 조기 진단과 체계적인 관리가 중요하다.

오케이클럽 관계자는 “시니어 근육 관리는 근력을 키우는 것을 넘어 삶의 질과 직결되는 문제”라며 “압구정점 오픈을 통해 보다 많은 시니어들이 과학적이고 체계적인 근육 건강 관리 서비스를 경험할 수 있도록 할 것"이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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