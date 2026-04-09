[모빌리티 NOW] 기아 미래전략 키워드 ‘친환경차’ ‘최첨단 기술’

기아가 2030년 글로벌 판매 413만대를 목표로 하는 중장기 사업 전략을 내놨다. 전기차(EV)와 하이브리드(HEV)를 양축으로 친환경차 판매를 확대하고, 자율주행·PBV·로보틱스를 미래 성장동력으로 키우겠다는 구상이다.

기아는 9일 서울 중구 신라호텔에서 ‘2026 CEO 인베스터 데이’를 열고 이 같은 내용을 담은 중장기 전략을 발표했다. 송호성 기아 사장은 “EV·HEV·자율주행·로보틱스 중심으로 가장 빠른 속도로 성장하겠다”며 “대내외 불확실성이 커지는 환경에서도 차별화된 전략으로 시장 변화에 선제 대응하겠다”고 말했다.

기아는 2030년까지 EV 100만대, HEV 110만대 판매를 달성하겠다는 목표를 제시했다. EV 라인업은 현재 11개 차종에서 14개로 확대한다. 승용 2종, 스포츠유틸리티차량(SUV) 9종, 목적기반차량(PBV) 3종으로 구성해 글로벌 EV 시장점유율 4.5%를 확보한다는 계획이다. 내년 EV2와 시로스 EV를 시작으로 볼륨 모델 출시를 이어간다.

상품성도 끌어올린다. 기아는 E-GMP에 이은 차세대 EV 플랫폼을 통해 배터리 용량을 최대 40% 확대하고, 모터 출력은 9% 높일 계획이다. 5세대 배터리를 적용해 에너지 밀도도 최대 15% 개선한다. 여기에 레벨2++ 자율주행과 차세대 인포테인먼트 시스템을 통합 적용해 경쟁력을 높인다는 방침이다.

생산과 공급 체계도 지역별로 재편한다. 기아는 광명·화성 EVO 플랜트를 EV 생산 허브로 운영하고, 유럽에서는 EV2·EV4, 미국에서는 EV6·EV9, 인도에서는 시로스EV·카렌스EV를 현지 생산하는 권역별 공급 최적화 전략을 추진한다. 충전 인프라는 북미 24만기, 유럽 100만기, 국내 48만기 수준으로 확보할 계획이다.

하이브리드 부문도 확대한다. 기아는 HEV 판매 목표를 내년 69만대에서 2030년 110만대로 높여 잡았다. 올해 처음 도입한 차세대 하이브리드 시스템을 통해 연비와 출력을 4% 이상 개선하고, 프리미엄급 편의사양을 적용해 상품 경쟁력을 끌어올릴 계획이다. 텔루라이드 HEV와 셀토스 HEV를 시작으로 K4 HEV도 순차 투입한다.

북미 시장을 겨냥한 신차 전략도 내놨다. 기아는 2030년 바디 온 프레임 기반 주행거리연장형 전기차(EREV) 픽업을 추가해 수요 대응에 나설 방침이다. 중장기적으로는 40만대의 생산능력을 추가 확보하고, 한국·중국·인도·멕시코 공장을 주요 공급 거점으로 활용한다.

PBV 사업도 본격화한다. 기아는 PV5에 이어 2027년 PV7, 2029년 PV9을 차례로 출시해 PBV 풀라인업을 구축하고, 2030년 23만2000대 판매를 목표로 제시했다. 화성 EVO 플랜트를 PBV 전용 공장으로 운영하고, 40개 이상 바디 타입을 통해 맞춤형 모빌리티 수요에 대응한다는 계획이다.

지역별 목표도 구체화했다. 미국 시장에서는 HEV 라인업을 현재 4개에서 8개로 늘리고, SUV 중심 볼륨 모델 전략을 통해 2030년 102만대 판매와 시장점유율 6.2% 달성을 추진한다. 스포티지는 단일 모델 기준 연 20만대 판매 체제를 구축하고, 텔루라이드는 연 18만대 생산 능력을 확보할 계획이다.

유럽에서는 EV 판매 비중을 2025년 23%에서 2030년 66%로 끌어올려 74만6000대 판매와 시장점유율 4.8%를 달성한다는 목표를 세웠다. 기아 최초의 SDV B세그먼트 해치백 EV를 투입하고, EV3와 EV2를 앞세워 소형 SUV 전기차 시장 공략에 나선다.

신흥시장에서는 2030년 148만대 판매와 시장점유율 6.6%를 목표로 제시했다. 인도에서는 41만대 판매와 7.6% 점유율 달성을 노린다. 셀토스와 쏘넷을 앞세워 현지 B세그먼트 SUV 시장에서 각각 20만대 이상 판매 체제를 구축한다는 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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