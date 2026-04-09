“난각 번호 물어보는 엄마 실존?” 이수지 ‘유치원 교사’ 열연에 전·현직 교사들 ‘눈물의 PTSD’

유튜버 소히가 어린이집에 난각 번호를 물어보려 했던 친구 이야기를 하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘소히조이soheejoy’ 영상 캡처

유치원 교사의 열악한 근무 환경을 다룬 페이크 다큐 영상이 온라인에서 뜨거운 반응을 얻으며 교권 침해와 학부모의 '과잉 요구'를 둘러싼 논쟁에 불을 지피고 있다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 ‘유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간 [휴먼다큐 진짜 극한직업]’이라는 제목의 페이크 다큐 영상이 게재됐다. 영상 속 유치원 교사로 변신한 이수지는 학부모의 무리한 요구와 살인적인 업무량, 점심시간조차 보장받지 못하는 열악한 근무 환경을 가감 없이 묘사하며 화제를 모았다.

영상을 접한 누리꾼들은 “영상은 순한 맛일 뿐, 현실은 더하다”, “전직 교사인데 PTSD(외상 후 스트레스 장애)가 올 것 같다”며 뜨겁게 공감했다. 반면 일각에서는 “정상적인 부모가 훨씬 많다”, “관리자의 문제이지 부모 전체의 문제는 아니다”라며 연출된 영상의 과장됨을 경계하는 목소리도 나왔다.

이러한 논쟁은 각종 커뮤니티와 SNS로 번지며 실제 ‘진상 학부모’ 사례 공유로 이어지고 있다. 특히 한 X(구 트위터) 유저는 “선생님들이 왜 순한맛이라고 댓글 다는지 알겠다”며 어린이집 급식에 사용되는 계란의 ‘난각 번호(사육 환경 번호)’까지 확인하려 했던 학부모의 실화를 공유해 충격을 안겼다.

해당 사례의 쇼츠 영상은 유튜버 ‘소히조이soheejoy’가 지난달 공개한 것으로, 9일 오후 3시 기준 조회수 65만회를 돌파하며 역주행 중이다. 영상 속 유튜버는 “고작 한 끼 먹고 올 텐데 그 번호까지 따져서 뭐 할 거냐”며 “찔리는 분들은 어린이집에 보내면 안 된다”고 일침을 가했다.

이처럼 코미디와 실화를 넘나드는 하이퍼리얼리즘 콘텐츠들이 잇따라 주목받으며, 당분간 온라인상에서는 교권 침해와 학부모의 과잉 요구를 둘러싼 뜨거운 논쟁이 지속될 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]