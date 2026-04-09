[내야외야] KIA 승리 기원 찐팬 릴레이 시구…15일 뮤지컬 배우 남민우, 16일 쇼트트랙 금메달리스트 김길리

사진=KIA 타이거즈 제공

프로야구 KIA가 오는 15일과 16일 광주-기아 챔피언스 필드에서 열리는 키움과의 홈경기에 특별한 찐팬 릴레이 시구 이벤트를 개최한다.

15일 경기에는 뮤지컬 ‘난쟁이들’, 드라마 ‘신병’ 등에서 왕성한 활동을 펼치고 있는 광주 출신 배우 남민우가 시구자로 나서며, ‘난쟁이들’에서 함께 열연중인 배우 김세진이 시타, 이건희가 시포를 맡는다.

남민우는 “무등야구장 근처에서 태어나 태어난 순간부터 타이거즈 팬이었다. 33년간 타이거즈 정신으로 살아온 내가 챔피언스 필드 마운드에 오를 수 있는 것만으로도 영광이다. 승리의 기운이 선수단에 전달돼 꼭 승리하기를 기원하겠다”고 말했다. 이날 경기 중 클리닝타임에 남민우, 김세진, 이건희의 뮤지컬 ‘난쟁이들’ 특별 공연이 준비되어 있다. 이닝 교대 이벤트를 통해 공연 관람 초대권도 증정할 예정이다.

사진=KIA 타이거즈 제공

16일 경기에는 쇼트트랙 금메달리스트 김길리가 시구를 한다. 김길리는 지난 2월에 열린 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 쇼트트랙 1,500m와 여자 3,000m 계주에서 금메달을 획득해 대회 2관왕을 달성했다.

김길리는 “작년에 이어 다시 챔피언스 필드에 서게 되어 영광이다. 올림픽에서 금메달 2관왕의 좋은 기운을 담아 왔다. 금빛의 기운이 선수달에 전해져 이번 시즌 타이거즈가 꼭 정상에 섰으면 좋겠다”고 소감을 전했다. 이날 경기 중 이닝 교대 이벤트를 통해 김길리의 사인볼을 증정할 계획이다.

한편 15일과 16일은 각각 어른이데이(직장인데이), 승요데이 컨셉으로 이벤트가 마련되며, 15일은 사원증 PVC 포토카드를 선착순 2,000명에게, 16일은 승요부적을 전 관중에게 증정한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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