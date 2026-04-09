모디세이, 데뷔곡 ‘HOOK’ 퍼포먼스 맛집 예고…짧지만 강렬한 티저

신인 보이그룹 MODYSSEY(모디세이)가 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개하며 강렬한 존재감을 다시 한 번 각인시켰다.

MODYSSEY은 9일 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’의 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 뮤직비디오 두 번째 티저를 선보이며 정식 데뷔를 향한 기대감을 수직 상승시켰다.

이번에 공개된 티저에는 멤버들의 역동적인 춤사위와 에너지 넘치는 단체 퍼포먼스가 압축적으로 담기며 시선을 단숨에 사로잡았다. 짧은 분량임에도 불구하고 강한 흡입력을 자랑하는 군무와 속도감 있는 전개가 어우러져, MODYSSEY만의 거침없는 에너지와 무대를 예고했다.

특히 티저에는 ‘이 순간만큼 마음 크게 내려놔 빠져버릴 테니, 훜~’이라는 가사가 일부 공개되며 단숨에 귀를 사로잡는다. 한 번 들으면 쉽게 잊히지 않는 중독성 강한 멜로디와 리듬감이 더해지며, 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’이 어떤 강렬한 임팩트를 선사할지 궁금증을 높였다. 스트레이 키즈의 프로듀싱팀 3RACHA가 참여해 발매 전부터 뜨거운 기대를 모은 곡인만큼, 퍼포먼스와 사운드가 담긴 짧은 티저 만으로도 본편을 향한 기대를 자연스럽게 증폭시켰다.

앞서 공개된 1차 티저가 타이틀곡 특유의 리듬과 강렬한 분위기를 예고했다면, 이번 2차 티저는 한층 더 선명해진 퍼포먼스와 후렴 일부를 통해 곡의 중독성과 무대적 매력을 보다 직관적으로 보여주며 기대감을 배가시켰다. 데뷔 전부터 차별화된 퍼포먼스 역량과 팀 컬러를 드러낸 MODYSSEY가 어떤 무대로 K-POP 팬들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

MODYSSEY는 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’를 통해 결성된 7인조 글로벌 보이그룹이다. CJ ENM, JYP 차이나와 중국 최대 음악 플랫폼 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)가 설립한 NCC 엔터테인먼트가 협력해 출범한 합작법인 원시드의 지원 아래, 오는 13일 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’를 발매하고 본격적인 항해를 시작한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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