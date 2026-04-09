“K는 왜 세계를 흔드는가”…모두가 궁금했던 ‘나는 K입니다’의 질문, 그 답은?

전 세계를 휩쓸고 있는 K-콘텐츠의 열풍은 하나의 거대한 사회적 현상으로 자리 잡았다. 하지만 우리는 정작 세계인이 왜 우리에게 열광하는지, 그리고 우리 콘텐츠의 본질이 무엇인지에 대해 명쾌한 답을 내놓지 못할 때가 많다. 지난 7일과 8일 양일간 방송된 tvN 2부작 다큐멘터리 나는 K입니다는 이러한 근본적인 물음에 대해 명료한 해답을 제시하며 다큐멘터리의 새로운 지평을 열었다.

◆아티스트와 팬, 위치를 바꿔 묻고 답하다

이번 다큐멘터리가 가장 눈길을 끄는 것은 구성의 참신함이다. 제작진은 외부자의 시선으로 현상을 관찰하는 대신, 국내 대중문화계 인사 43인과 전 세계 30개국 2만7400명의 팬을 직접 스토리텔러로 세웠다.

1부 와이 두유 러브 K(Why do you love K?)에서는 박찬욱 감독을 비롯해 이정재·이준호·임시완·변우석 등 정상급 아티스트들이 직접 인터뷰어가 되어 글로벌 팬들에게 질문을 던졌다.

팬들이 꼽은 K-콘텐츠의 매력은 구체적이다. 한국 드라마 특유의 현실적인 서사와 평범한 주인공들의 극복 서사, 그리고 K-팝이 전하는 공감과 위로의 메시지가 그 중심에 있다는 점이다. 특히 배우 임시완과 최우식은 배역을 소화하며 고민했던 인간적인 면모가 어떻게 글로벌 관객의 마음을 움직였는지 복기하며 콘텐츠의 제작 이유를 들여다보게 했다.

반대로 2부 왓 이즈 K(What is K?)에서는 팬들이 묻고 아티스트들이 답하는 형식을 취했다. “K-로맨스는 왜 키스신이 늦게 나오는가”, “K-좀비는 왜 그렇게 빠른가”와 같은 기발한 질문은 시청자들에게 신선한 재미를 선사했다. 질문에 당황하면서도 진지하게 자신의 생각을 설명하는 아티스트들의 모습에서는 그들이 얼마나 치열하게 ‘한국적 디테일’을 고민해왔는지가 여실히 드러났다.

◆K-애티튜드와 한국성이라는 강력한 힘

프로그램은 단순히 인기를 과시하는 데 그치지 않고 그 이면의 동력인 한국성에 주목했다. 변우석이 언급한 끊임없는 배움의 자세, 박찬욱 감독이 보여준 완벽주의적 디테일, 선미가 고집하는 한국적 요소 등은 이른바 K-애티튜드로 명명되며 K-콘텐츠의 강력한 성장 동력을 뒷받침했다.

여기에 글로벌 석학들의 통찰이 더해지며 분석의 깊이는 한층 깊어졌다. 베르나르 베르베르 작가와 2024년 노벨 경제학상 수상자 제임스 A. 로빈슨, 자넷 양 아카데미 회장 등은 K-콘텐츠가 한국의 특수한 역사성과 사회적 토대 위에서 형성된 독보적인 결과물임을 역설했다. 특히 한국의 진짜 강점은 결국 한국적 정체성에 있다는 이들의 분석은 경쟁이 심화되는 글로벌 시장에서 우리가 나아가야 할 방향을 명확히 제시했다.

◆위기를 넘어…긍정적 미래 향해

나는 K입니다는 K-콘텐츠의 위기와 대안을 제시했다. 급변하는 미디어 환경 속에서 K-콘텐츠가 지속 가능한 힘을 얻기 위해서는 결국 가장 한국적인 생각과 정서를 유지하면서도 보편적인 공감을 이끌어내야 한다는 결론이다.

방대한 담론을 엮어낸 이 다큐멘터리는 ‘K’라는 수식어 뒤에 숨겨진 아티스트들의 고뇌와 팬들의 진심을 보여줬다. 한국 대중문화의 자부심을 확인하는 동시에 미래를 향한 겸허한 성찰의 시간을 선사한 것. 2부작의 짧은 여정이었으나 나는 K입니다가 던진 질문과 대답은 향후 K-콘텐츠가 나아갈 길을 밝히는 중요한 이정표가 되기에 충분하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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