푸라닭 치킨, MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작 지원사 참여

사진=푸라닭 치킨

치킨 프랜차이즈 브랜드 푸라닭 치킨(대표이사 장성식, ㈜아이더스에프앤비)이 지난 10일 방영을 시작한 MBC 신규 드라마 ‘21세기 대군부인’에 제작 지원사로 참여했다고 11일 밝혔다.

신작 ‘21세기 대군부인’은 입헌군주제 체제의 대한민국을 배경으로 재벌가 여성과 왕자 사이의 로맨스를 소재로 삼은 작품이다. 푸라닭 치킨은 장기 모델 계약을 맺고 있는 아이유의 복귀작에 제작 지원을 결정하며 모델과의 파트너십을 지속해 나갈 예정이다.

이번 협찬은 단순 로고 노출을 넘어 극 중 캐릭터인 ‘성희주(아이유 분)’의 이미지와 브랜드의 지향점을 결합하는 데 중점을 두었다. 드라마 전개 과정에 제품 취식 장면 등을 배치하여 브랜드 인지도를 자연스럽게 높이려는 전략이라는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 푸라닭 치킨은 안성재 셰프를 브랜드 ‘마스터’로 발탁하고 신규 메뉴 ‘마요피뇨’를 선보이는 등 마케팅 활동을 강화하고 있다. 회사는 이번 제작 지원을 기점으로 아이유와 안성재 셰프를 활용한 마케팅 체계를 공고히 하여 시장 내 브랜드 점유율을 관리할 방침이다.

푸라닭 치킨을 운영하는 ㈜아이더스에프앤비 서기원 부대표는 “푸라닭과 함께 프리미엄 이미지를 구축해 온 광고 모델 아이유의 작품에 제작 지원으로 참여하게 되어 뜻깊다”며, “드라마의 화제성과 모델의 영향력을 바탕으로 소비자들에게 푸라닭 치킨만의 차별화된 가치를 더욱 확실히 각인시킬 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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