키아누 리브스 X 카메론 디아즈 절친 케미 예고…부메랑 공개

키아누 리브스와 카메론 디아즈가 선보일 절친 케미스트리로 기대를 모으는 Apple Original Films 신작 ‘부메랑’ – Outcome이 내일 공개를 앞두고 다채로운 스틸들을 공개했다.

‘부메랑’은 상처 많은 할리우드 스타 ‘리프 호크’(키아누 리브스)가 자신의 커리어를 위협하는 수상한 영상으로 협박을 당하고, 감춰왔던 깊은 어둠을 마주하는 과정을 그린 영화다. ‘돈 룩 업’, ‘더 울프 오브 월스트리트’의 배우 조나 힐이 연출을 맡고, 키아누 리브스와 카메론 디아즈의 만남으로 화제를 모으는 ‘부메랑’이 바로 내일, 4월 10일(금) 공개에 앞서 스틸들을 공개했다. Apple Original Films 신작 ‘부메랑’은 공백기 이후 복귀를 앞둔 스타가 논란이 될 영상으로 협박을 당하는 위기에 놓이고 이를 해결하기 위해 나서는 이야기를 담는다. 키아누 리브스가 아역 시절부터 대중의 사랑을 받아온 할리우드 배우 ‘리프’ 역을 맡아 위기에 처한 스타의 이면과 내면의 감정을 섬세하게 그려낼 예정이다. 여기에 ‘필링 미네소타’ 이후 키아누 리브스와 오랜만에 함께 호흡을 맞추는 카메론 디아즈와 ‘매그니피센트 7’의 맷 보머가 그를 돕는 오랜 친구로 등장해, ‘리프’와 함께 위기를 헤쳐 나가는 특별한 우정을 선보일 것으로 기대를 모은다.

공개된 스틸에는 ‘리프’와 함께 그의 배우 복귀 후 첫 인터뷰를 준비하기 위해 모인 ‘카일’(카메론 디아즈)과 ‘잰더’(맷 보머), 그리고 위기에 대응하기 위해 모인 변호사 ‘아이라’(조나 힐)를 비롯한 위기 관리 팀의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 특히, 자신에게 안 좋은 감정을 가지고 있을지도 모르는 모두에게 사과를 전하러 나선 ‘리프’가 만나는 인물들로는 마틴 스코세이지 감독, 수잔 루시, 데이비드 스페이드 등이 등장해 특별한 재미를 더할 것이다.

위기에 처한 할리우드 스타의 이면을 날카로운 시선으로 그려낸 코미디 영화 ‘부메랑’은 바로 내일, 4월 10일(금) Apple TV와 티빙 내 Apple TV 브랜드관을 통해 공개된다. Apple TV는 안드로이드용 Apple TV 앱에서도 시청이 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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