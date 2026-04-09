김고은, 우아함이 다르다… 비하인드 컷도 ‘압도’

배우 김고은의 화보 비하인드 컷이 공개됐다.

공개된 컷 속 김고은은 절제된 표정과 흐트러짐 없는 자세로 시선을 압도했다. 특히 ‘비’를 모티프로 한 컷은 한 편의 영화 같은 무드로 구현되어 차분하면서도 깊은 정서를 담아냈다.

클래식한 재킷과 트위드 스타일링은 우아함을 드러내고, 빛과 비의 질감, 섬세한 눈빛이 어우러져 장면마다 완성도 높은 분위기를 만들어냈다. 반면 또 다른 컷에서는 밝은 미소로 현장의 공기를 환기시키며, 김고은 특유의 해사한 매력으로 상반된 무드를 자연스럽게 오간다.

이번 화보는 샤넬의 새로운 디렉터 마티유 블라지 체제 이후 첫 촬영으로, 클래식에 현대적인 해석을 더한 스타일링이 눈길을 끈다. 김고은은 변화된 무드 속에서도 브랜드 특유의 결을 자신만의 방식으로 풀어내며 완성도를 높였다.

한편, 김고은이 출연하는 티빙 오리지널 ‘유미의 세포들 시즌3’는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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