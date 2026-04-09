키스오브라이프, 오늘(9일) '엠카'서 신곡 무대 최초 공개

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신곡 음악방송 활동을 시작한다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 9일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS '뮤직뱅크', MBC '쇼 음악중심', SBS '인기가요' 등 주요 음악방송에 잇달아 출연해 신곡 'Who is she' 무대를 선보인다.

신곡 'Who is she'는 2000년대 댄스 팝 장르를 현대적인 사운드로 감각적으로 풀어낸 곡이다. 무대 위에서 아티스트로서 각성하는 찰나의 카리스마를 녹여냈으며 향수를 자극하면서도 세련된 중독성으로 글로벌 팬들의 취향을 저격했다.

이러한 인기를 증명하듯 'Who is she' 뮤직비디오는 공개 이틀 만에 조회수 1000만 뷰를 돌파했다. 이는 '괴물 신인'의 단계를 지나 글로벌 대세 걸그룹으로 도약한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 막강한 저력을 보여주는 대목이다.

이번 활동에서 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 독보적인 팀워크가 돋보이는 유기적이면서도 파격적인 퍼포먼스를 준비했다. 탄탄한 가창력은 물론 멤버들의 비주얼 시너지와 화려한 무대 매너를 통해 ‘퍼포먼스 퀸’이라는 수식어를 다시 한번 각인시킬 계획이다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 이번 주 음악방송 컴백 무대를 시작으로 활발한 활동을 이어가며 대중과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]