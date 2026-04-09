지금 광고계 반했다…‘하투하 붐’ 글로벌 접수했네

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 각종 국내외 브랜드 모델로 활약하며 광고계에도 ‘하투하 붐’을 일으키는 중이다.

하츠투하츠는 지난해 데뷔와 동시에 메가MGC커피와의 협업으로 높은 관심을 얻은 데 이어, 컨버스, 빙그레 아이스크림 요맘때, 인도네시아 E커머스 쇼피(Shopee) 등의 브랜드 모델로 발탁되며 ‘최고의 신인’다운 남다른 영향력을 입증한 바 있다.

현재 하츠투하츠는 톡톡 튀는 개성과 독보적인 매력, 탄탄한 글로벌 인기를 바탕으로 모델 활동 범위를 더욱 확장해 KB국민은행, 롯데면세점 등 굵직한 브랜드들과 좋은 시너지를 내는 중이며, 국내 컬러 메이크업 브랜드 투에이엔(2aN), 인도네시아 바디 케어 제품 스칼렛(Scarlett)과 색조 브랜드 베어앤블리스(Barenbliss), 일본 의류 브랜드 릴리 브라운(LILY BROWN) 등 금융부터 패션까지 다방면을 아우르는 활약을 펼쳐 눈길을 끈다.

더불어 최근 개최된 북미 쇼케이스를 지원한 글로벌 음료 브랜드 치 포레스트(Chi Forest), 자카르타 팬미팅을 협찬한 기아자동차 등 다양한 카테고리의 브랜드들과 협업을 이뤄가고 있으며, 동남아시아를 중심으로 글로벌 브랜드들의 러브콜이 잇따라 쏟아지는 만큼, 하츠투하츠가 앞으로 보여줄 활발한 브랜드 모델 활동 및 협업에 큰 기대가 더해진다.

또한 하츠투하츠는 포켓몬스터 게임 ‘Pokémon LEGENDS Z-A’(포켓몬 레전즈 제트에이)와 컬래버, 첫 미니앨범의 수록곡 ‘Pretty Please’(프리티 플리즈) 뮤직비디오 및 음악방송 무대에 포켓몬을 등장시키고 게임 광고 타이업을 진행한 것은 물론, SAMG엔터의 대표 IP ‘캐치! 티니핑’과 손잡고 싱글 ‘STYLE’(스타일) 뮤직비디오와 다채로운 MD를 선보여 전 세대의 열띤 호응을 이끌어내는 등 글로벌 메가 히트 IP들과의 특별한 협업도 이어가는 중이다.

한편, 하츠투하츠는 ‘RUDE!’(루드!)로 써클차트 3월 월간 디지털 및 스트리밍 차트 1위에 올라 2관왕을 달성하고, 주간(3월 29일~4월 4일) 디지털 및 스트리밍 차트도 1위를 차지하는 등 눈부신 커리어 하이를 이어가고 있으며, 오는 12일 일본 요코하마에서 열리는 TV아사히 글로벌 뮤직 페스티벌 ‘The Performance’(더 퍼포먼스)에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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