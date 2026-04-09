한국 조사단, 이집트 라메세움 신전 복원 중 '람세스 2세' 이름 확인

국가유산청과 한국전통문화대학교는 지난해 라메세움 신전 탑문 일대를 조사한 결과 람세스 2세의 카르투슈를 발견했다. 사진은 라메세움 신전 탑문 기초석에서 발견된 람세스 2세의 카르투슈. 사진 제공=국가유산청

한국 조사단이 이집트 주요 건축유산 중 하나인 룩소르 라메세움 신전에서 람세스 2세의 이름을 담은 상형문자를 발견했다.

국가유산청과 소속기관인 한국전통문화대학교는 지난해 이집트 룩소르 라메세움 신전 탑문의 복원 사업 과정에서 람세스 2세의 카르투슈를 발견하는 등 중요한 학술적 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.

카르투슈는 고대 이집트 파라오의 이름을 둘러싼 타원형 윤곽을 뜻한다. 카르투슈의 형태와 파라오의 이름을 통해 정확한 시대 구분이 가능해 고고학적 가치가 높다는 평가를 받는다. 나일강 서쪽에 있는 라메세움 신전은 이집트 역사에서 빼놓을 수 없는 고대 이집트 신왕국 제19왕조 파라오 람세스 2세(재위 기원전 1279∼1213)가 건립한 신전이다. 고대 이집트에서 파라오의 사후 제사를 지내고 업적을 기리고자 건설한 신전으로 오래전 탑문이 붕괴해 현재 일부 유적만 전한다.

국가유산청은 2023년부터 이집트 유물최고위원회와 손잡고 국제개발협력(ODA) 사업 이집트 룩소르 지속가능한 문화유산 관광자원 개발 역량강화를 진행 중이다. 라메세움 신전의 붕괴한 탑문을 해체·복원할 예정이다.



이번 성과는 가설덧집 설치를 위한 기초 터파기 과정에서 유구가 노출됨에 따라 탑문 북측면에 대한 발굴조사를 실시하는 과정에서 확인됐다. 가설덧집은 유적을 외부 환경으로부터 보호하고 작업의 효율성을 높이기 위한 핵심 시설이다. 조사 결과 탑문 조성시기부터 근대에 이르기까지 다양한 시대적 층위가 드러나 라메세움 신전의 조성 및 변화 과정을 입체적으로 보여주는 자료도 확보됐다.

지난해 6월 조사에서는 20세기 초 나일강 범람 방지를 위해 조성된 석축 구조물이 확인됐고, 같은 해 11월 조사에서는 탑문 북측 기초석에서 람세스 2세의 카르투슈가 발견됐다. 과거 프랑스 조사단이 라메세움 신전 지성소(신전 가장 안쪽에 있는 최고 성소) 발굴 시 람세스 2세의 카르투슈를 발견한 사례가 있으나 탑문에서 발견된 것은 이번이 처음이다.

히샴 엘레이시 이집트 유물최고위원회 사무총장은 “기존에 발견된 카르투슈와 형태적 차이가 있어 라메세움 신전 내 건축물들의 건립 순서를 규명하는 데 중요한 단서가 될 것으로 기대한다”고 평가했다. 또한 람세스 2세의 영토 확장 범위를 입증하는 새로운 지명이 새겨진 부재가 확인돼 관련 연구를 한층 심화시킬 것으로 기대를 모은다. 국가유산청과 전통문화대는 지난 1월 조사에서 석재 운반 및 축조 방식을 추정할 수 있는 토층까지 확인해 향후 탑문 원형 복원을 위한 기초자료도 확보한 상태다.

발굴과 석재 수습이 일정 수준 진척됨에 따라 현재는 가설덧집을 설치하고 있다. 이집트 문화유산 보존·복원 현장에서 최초로 시도되는 사례다. 가설덧집이 준공되면 탑문의 해체와 원형 복원 공정이 본격적으로 가속화할 전망이다. 모하메드 이스마일 칼레드 이집트 유물최고위원회 전 사무총장은 지난 1월 현장 점검에서 국가유산청과 전통문화대의 이번 ODA 사업이 “최고 수준의 국제 보존 원칙에 따라 수행되고 있다”며 한국 측의 전문성과 사업 수행 역량을 높이 평가했다.

국가유산청과 전통문화대는 룩소르 지역 문화유산의 보존·관리·활용을 위한 협력도 함께 추진하고 있다. 이번 조사 기간 중 라메세움 현장에서는 이집트 실무진을 대상으로 부재 실측과 3차원(3D) 스캐닝 기술 교육을 실시해 현지 역량 강화에 기여했다. 룩소르박물관 디지털화 사업도 지속적으로 추진하고 있다.

국가유산청은 “앞으로도 이집트와의 긴밀한 협력을 바탕으로 룩소르 세계유산의 지속가능한 보존·활용 기반을 마련해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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