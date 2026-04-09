이담외과, 혈관 시술·수술 3만례 달성…투석혈관·당뇨발 치료 집중

강남 이담외과가 혈관 시술 및 수술 3만례를 돌파했다고 9일 밝혔다.

혈관 질환을 대상으로 한 꾸준한 치료 경험과 전문성을 바탕으로 단기간 내 의미 있는 성과를 이뤄냈다는 평가다.

병원 측에 따르면 고해상도 초음파장비인 GE사 LOGIQ E10s를 비롯 혈관내 초음파(IVUS), 엔지오젯(AngioJet) 등 고사양 장비를 기반으로 진단부터 시술·수술까지 원스톱 시스템을 구축했다.

김현규 이담외과 대표원장은 “환자의 대기 시간을 줄이고, 질환의 진행을 최소화하는 신속하고 정확한 치료에 집중했다”며 “혈관 질환은 단순히 특정 부위의 문제가 아니라 전신 건강과 직결되는 경우가 많다. 특히 당뇨발이나 다리동맥폐색증 환자의 경우 치료 시기를 놓치면 절단으로 이어질 수 있어 조기 진단과 빠른 치료가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

특히 혈관 질환 환자의 경우 맞춤형 치료 전략을 통해 치료 성과를 높여야 한다는 게 김 대표원장의 설명이다.

가령 당뇨발 환자의 경우 미세혈관과 말초혈관이 복합적으로 손상된 경우가 많아 정밀한 혈류 분석 후 혈관 확장술, 혈전 제거술 등을 시행해 절단 위험을 낮추는 데 집중해야 하고 하지정맥류 및 정계정맥류 역시 단순 미용 문제가 아닌 기능적 질환으로 접근하는 게 유리하다.

김현규 대표원장은 “투석 환자를 위한 혈관 관리 또한 중요한데 투석혈관 협착이나 폐색은 생명과 직결될 수 있는 만큼 정기적인 관리와 적절한 시술이 필수다. 중심정맥관 삽입부터 투석혈관 유지 및 복원까지 통합적인 치료 시스템을 갖춘 의료기관을 찾는 게 중요하다”고 조언했다.

이어 “혈관치료 3만례라는 성과는 환자 한 분 한 분의 치료 경험이 쌓인 결과”라며 “앞으로도 과잉진료 없이 꼭 필요한 치료를 정확하게 제공하는 혈관외과 중점 병원으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 이담외과는 김현규 혈관외과 전문의가 대표원장으로 진료를 이끌고 있다. 현재 ▲당뇨발 ▲버거씨병 ▲다리동맥폐색증 등 말초혈관질환을 비롯해 ▲하지정맥류 ▲정계정맥류 ▲골반울혈증후군 ▲심부정맥혈전증(DVT) ▲중심정맥관 삽입 ▲투석혈관 시술 등 전신 혈관 질환을 폭넓게 진료하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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