아이유, 인스타 100만 팔로워 달성…겹경사 터진 ‘대군부인’의 화사한 미소

아이유가 꼬까옷을 입고 100만 팔로워 달성을 축하하고 있다. 출처=아이유 공식 인스타그램 영상 캡처

아이유의 공식 인스타그램 계정 팔로워 수가 100만명을 돌파했다.

지난 8일 아이유는 자신의 공식 인스타그램 계정에 “여러분 저 됐어요! 인스타 팔로워 백만 됐어요!”라는 글과 함께 영상을 올렸다. 영상 속 아이유는 고운 벚꽃색 한복을 단아하게 차려입고 머리는 깔끔하게 틀어 올린 단정한 모습이다.

아이유는 자막을 통해 “아이유 오피셜 계정이 인스타 팔로워 수 100만을 달성했다는 얘기를 들었어요”라며 카메라를 바라보고 다양한 예쁜 표정을 지었다. 이어 “우와! 너무 기뻐요!”라고 적으며 “그래서 축하하려고 이렇게 예쁜 꼬까옷도 입었습니다!” 하고 치마를 들어 올리며 자랑했다. 단정한 헤어 스타일에 포인트가 된 화려한 머리꽂이도 화면에 등장했다.

이어지는 자막에서 “이번 주에 21세기 대군부인이 시작한다. 꼭 봐 달라”고 당부하며 “봄놀이 꽃놀이도 좋지만 꽃은 여기도 있다. 저희 드라마 안에 봄이 활짝 피었다. 꼭 본방사수 하는지 지켜보겠다”라고 홍보했다. 마지막으로 다시 한 번 감사를 전한 아이유는 미소와 함께 손을 흔들어 인사했다.

한편, 아이유가 출연하는 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 10일 첫 방송 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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