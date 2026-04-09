[유통팀 박기자의 영수증] 세상 하나뿐인 ‘신문’ 선물하는 법

세는나이 마흔을 맞이한 1987년생이자 스무 살부터 자취 중인 미혼 남성인 동시에 세계비즈앤스포츠월드 산업부의 유통팀 소속 기자의 지난주 영수증을 통해 최근 트렌드를 알아봅니다. <편집자 주>

아이디어스의 ‘커스텀 신문 카드’와 구매 영수증. 아이디어스 화면 갈무리

신문기자가 되고 초기에 당시 매체의 부장이 입이 닿도록 하던 말이 옛날 신문을 찾아서 보라는 거였다. 최근 신문도 아니고 옛날 신문을 어디서 구하냐니까 국립중앙도서관에 가면 있다 해서 한동안 자주 방문했다.

그렇게 옛날 신문들을 보다 보니 ‘내가 태어난 날의 신문’을 보고 싶어졌다. 하지만 그날은 일요일이었고 대부분 매체의 휴간일이라 그런지 볼 수 있는 신문이 많지 않았고 바로 그 다음날 신문들을 보면서 아쉬움을 달랜 기억이 난다.

최근 지인이 첫 아이를 얻어 축하 선물을 고민하면서 ‘아이디어스’를 훑어봤다. 국내 최대 핸드메이드 커머스 플랫폼인 아이디어스는 직접 작품을 디자인하고 만드는 작가들과 고객을 연결해준다. 액세서리부터 의류, 패션잡화, 인테리어 소품, 수제 먹거리 등 다양한 카테고리의 작품이 판매 중이다.

이름처럼 아이디어가 빛나는 기발한 상품을 다양하게 볼 수 있는데다 대부분 맞춤 제작(커스터마이징)이 가능해 종종 이용하는 플랫폼이다. 수년 전 고양이별로 떠나보낸 반려묘의 유골이 들어간 반지도 아이디어스를 통해 제작·배송 받은 작품이다.

그런데 출산·육아 카테고리의 상품 중에는 확 끌리는 것이 없어서 고민하던 차에 신문이 떠올랐다. 한 개그맨이 자신의 딸이 태어난 날, 가판대의 신문을 종류별로 구매해 훗날 성장한 딸에게 선물했다는 얘기가 생각났다. 아이의 생일날 신문을 모아둔 부모가 꽤 있다고 한다.

그런데 아빠도 아니면서 이날 신문들을 모아뒀다가 선물하는 건 너무 오지랖인 것 같고 아이디어스라면 커스텀 신문도 있을 것 같아서 ‘신문’으로 검색했다. 과연 기념일 등에 맞춰서 직접 사진과 디자인, 문구를 선택할 수 있는 상품들이 꽤 있었다.

고심 끝에 고른 것은 ‘스탬프팜’ 작가의 신문 카드였다. 앞면은 신문이고 뒷면은 메시지를 적을 수 있는 엽서 혹은 편지지 형태의 작품이었다. 작가의 설명에 따르면 유럽에서도 최고급으로 평가 받는 독일 ‘Alexandra renke’ 브랜드의 종이를 쓴다고.

구매를 한 뒤 아기가 태어난 날짜, 그날의 사진, 축하멘트 등을 전달하니 끝. 배송까지는 평균 5일이 걸린다고 한다.

한국인 최초의 노벨문학상 작가 한강의 시집 ‘서랍에 저녁을 넣어두었다’ 속 작품 중에 ‘괜찮아’라는 시가 있다. 아이는커녕 결혼조차 하지 않은 미혼임에도 육아란 이런 것이구나 느끼게 만든 작품이었다.

주문한 신문 카드가 배송되면 뒷면에 그 시를 적어서 선물하고 싶다.

세상 하나뿐인 커스텀 신문 카드.

박재림 기자 jamie@segye.com

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