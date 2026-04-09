K-지방흡입 알리던 의료진 이번엔 K-실리프팅으로 북유럽 무대 입성

북유럽을 대표하는 미용의학 학술 무대에 국내 실리프팅 의료진이 공식 발표자로 참여한다.

팽팽클리닉은 조민영 대표원장이 오는 5월 28일부터 30일까지 스웨덴 스톡홀름 워터프론트 컨그레스 센터에서 열리는 ‘Beauty Through Science(BTS) 2026’에서 실리프팅 분야 연자로 선정됐다고 밝혔다. 해당 세션에서 한국 의료진이 단독으로 발표를 맡는 것은 이번이 처음이라는 설명이다.

BTS는 2002년 출범해 올해로 24회를 맞은 국제 학술대회로, 유럽을 중심으로 세계 60여 개국 의료진이 참여하는 미용의학 분야 주요 학술 플랫폼 중 하나다.

단순한 시술 소개보다는 과학적 검증과 해부학적 근거를 기반으로 한 접근을 강조하는 것이 특징이며, 발표 연자 역시 글로벌 임상 기준을 제시할 수 있는 전문가 중심으로 구성된다.

최근 미용의학 트렌드는 수술 중심에서 벗어나 회복 부담을 줄이면서도 효과를 확보할 수 있는 비침습·최소침습 시술로 빠르게 이동하고 있다. 이에 따라 특정 술기에서 체계화된 임상 데이터를 축적한 의료진의 역할이 중요해지고 있다는 분석이 나온다.

조민영 원장은 이번 학회에서 ‘Beyond Lifting, Towards Shaping(리프팅을 넘어 조형으로)’을 주제로 강연에 나선다.

발표의 중심에는 ‘BTS(Blind Tensioning & Shaping)’ 기법이 있다. 이는 실리프팅 시 삽입된 실의 장력을 세밀하게 조절해 단순히 피부를 끌어올리는 수준을 넘어, 얼굴의 구조적 균형과 입체감을 재구성하는 데 목적을 둔 접근 방식이다.

강연에서는 안면 해부학에 기반한 디자인 전략과 함께 실제 임상 적용 사례, 결과 데이터를 함께 제시해 시술의 재현성과 안정성에 대한 기준을 공유할 계획이다. 또한 발표 이후에는 해외 석학들과 함께 실리프팅의 적용 범위 확대와 향후 발전 방향에 대한 논의도 이어질 예정이다.

조민영 대표원장은 “하나의 시술 영역에 집중해 축적한 경험이 국제 학술 무대에서 의미 있는 평가를 받게 됐다”며 “국내 실리프팅 기술의 방향성과 임상적 기준을 공유하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]