아이유, 이상순과 다정 투샷…‘불화설’ 종식 분위기

사진 = ‘완벽한 하루’ 공식 SNS 계정

가수 겸 배우 아이유가 가수 이상순과의 다정한 투샷으로 눈길을 끌었다.

8일 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS에는 “오늘 2, 3부는 ‘취향의 공유’ 시작 전부터 반응이 뜨거운 작품이죠. MBC ‘21세기 대군부인’의 주인공 아이유 님과 함께했습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

이어 “봄날의 벚꽃처럼 화사하게 등장해 부스 안의 공기를 바꿔버린 ‘아이유’님! 함께한 한 시간, 그녀를 담기엔 너무나 짧았지만… 알차게 보냈습니다!”라는 설명이 더해져 훈훈함을 자아냈다.

사진 = ‘완벽한 하루’ 공식 SNS 계정

사진 = ‘완벽한 하루’ 공식 SNS 계정

공개된 사진 속 아이유는 이상순과 나란히 서서 다양한 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 연출했다. 특히 하트 포즈를 선보이는 등 다정한 모습이 시선을 모았다. 이상순은 ‘21세기 대군부인’ 포스터 속 변우석의 포즈를 따라 해 웃음을 자아내기도 했다.

한편 아이유는 과거 효리네 민박 출연 이후 이효리와의 교류가 공개되지 않으며 불화설에 휩싸인 바 있다. 이후 이효리의 언급과 이번 라디오 출연을 계기로 해당 논란은 자연스럽게 해소되는 분위기다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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