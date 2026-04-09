엔시티 위시, 비밀스러운 ‘오드 다이어리’ 오픈

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 정규 1집 발매를 앞두고 프로모션 웹사이트 ‘Ode Diary’(오드 다이어리)를 공개했다.

오늘(9일) 오픈된 NCT WISH 정규 1집의 프로모션 웹사이트는 이번 새 앨범의 콘셉트인 그리스 신화 속 사랑의 신 ‘에로스’와 쌍둥이 형제 ‘안테로스’를 바탕으로, 두 존재가 팬들의 꿈을 이루기 위해 나누는 비밀스러운 이야기를 교환일기 형식으로 풀어냈다.

또한 멤버들의 손글씨로 작성된 교환일기 곳곳에는 이스터에그 메시지가 숨겨져 있어 몰입도를 한층 높였으며, 웹사이트 오픈에 앞서 선보인 클루 이미지를 통해 환생 후 기억을 잃은 채 평범한 일상을 살아가는 ‘안테로스’의 비밀 메모도 직접 풀어 볼 수 있어 앞으로 전개될 스토리에 대한 궁금증을 높인다.

NCT WISH 정규 1집 'Ode to Love'(오드 투 러브)는 오는 20일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 공개되며, 동명의 타이틀곡 'Ode to Love'를 비롯해 다채로운 분위기의 총 10곡으로 구성된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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