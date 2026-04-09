‘대군부인’ 변우석·유수빈vs아이유·이연, 팀워크 대결도 활활

믿음과 충성으로 똘똘 뭉친 ‘팀 캐슬뷰티’와 ‘팀 이안대군’이 환상의 팀워크를 예고한다.

10일 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.

극 중 캐슬뷰티 대표 성희주(아이유)와 수석비서 도혜정(이연)은 업계 1등을 향해 함께 발을 맞춰 달려가고 있는 영혼의 파트너다. 사람들의 관심을 원하는 성희주를 위해 칭찬과 잔소리를 아끼지 않던 도혜정은 왕족 이안대군(변우석)과 결혼해 신분 상승을 해보겠다는 성희주의 기발한 아이디어에 난색을 표하면서도 적극적으로 서포트하기 시작한다.

성희주에게 영혼의 파트너 도혜정이 있다면 이안대군에게는 피보다 진한 관계로 맺어진 보좌관 최현(유수빈)이 있다. 종종 이안대군을 아끼는 마음에 잔소리를 늘어놓기는 하지만 이안대군을 향한 최현의 마음은 불꽃보다 뜨겁다. 때문에 이안대군이 왕실에서 반대하는 혼인을 선택하며 위협에 시달리자 이안대군을 향한 최현의 충성심도 거세게 타오른다.

성희주와 도혜정, 그리고 이안대군과 최현의 관계성 또한 흥미를 돋우는 가운데 ‘팀 캐슬뷰티’와 ‘팀 이안대군’으로 만날 네 배우가 제작발표회를 통해 서로의 호흡에 대해 고백해 기대감이 높아진다.

‘21세기 대군부인’은 ‘대군쀼’ 성희주와 이안대군의 로맨스를 비롯해 성희주, 도혜정의 워맨스, 그리고 이안대군, 최현의 브로맨스까지 관계성 맛집으로 거듭날 예정이다. 그런 만큼 캐릭터들의 얽히고설킨 인연을 그려나갈 배우들의 시너지에도 이목이 쏠린다.

‘팀 캐슬뷰티’ 아이유, 이연과 ‘팀 이안대군’ 변우석, 유수빈의 유쾌한 티키타카를 만날 수 있는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 내일(10일) 밤 9시 40분에 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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