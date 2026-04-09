‘이강인 교체 출전’ PSG, UCL 8강 흐름이 좋다…리버풀에 2-0 완승

사진=AP/뉴시스

프랑스 프로축구 PSG이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 출발이 좋다.

PSG는 9일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 UCL 8강 1차전 홈 경기에서 리버풀(잉글랜드)을 2-0으로 꺾었다.

디펜딩 챔피언의 흐름이 좋다. PSG는 지난 시즌 창단 첫 UCL 우승을 차지했다. 리버풀을 꺾으면서 4강 진출의 유리한 고지를 점했다. 오는 15일 2차전에서 한 골 차로만 패해도 4강에 오른다. 2연패 꿈에 가까워질 수 있다.

이강인은 벤치에서 출발했다. 팀이 2-0으로 앞선 후반 33분 데지레 두에와 교체되면서 그라운드를 밟았다. 아쉽게 공격포인트를 올리지 못했다. 특히 후반 42분 역습 상황에서 나온 장면이 아쉬웠다. 이강인의 패스를 받은 우스만 뎀벨레가 페널티지역 안 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공이 골대를 맞고 나왔다. 이강인은 이번 시즌 UCL에서는 교체로만 10경기에 출전해 1도움을 기록 중이다.

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PSG는 전반 11분 두에의 선제골로 앞서 갔다. 페널티지역 왼쪽 부근에서 오른발 슈팅을 때렸다. 수비수 맞고 굴절된 공이 골망을 흔들었다. 후반에도 흐름이 이어졌다. 후반 20분 왼쪽 측면에서 주앙 네베스가 찔러준 공을 흐비차 크바라츠헬리아가 연결받아 침착하게 골키퍼를 제친 뒤 오른발 슈팅으로 추가골을 넣었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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