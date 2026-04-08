[내야외야] 키움, 11일 롯데전 ‘영웅춘배데이 시즌2’ 행사 실시

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 오는 11일 서울 고척스카이돔에서 열리는 롯데자이언츠와 홈경기에서 네이버웹툰 인기 캐릭터 '춘배와 친구들‘과 함께 ‘영웅춘배데이 시즌2’ 행사를 실시한다.

경기 전 캐릭터 ‘춘배’의 특별 입단식이 열리고, 행사 후 춘배가 마운드에 올라 시구를 한다.

영웅춘배데이를 맞아 다양한 이닝 이벤트를 열어 콜라보 유니폼, 영웅의 봉 키트, 짝짝이, 응원 머플러 등 경품을 증정한다.

10일부터 12일까지 롯데와의 3연전 기간 동안 고척스카이돔 장외 보행광장에서 ‘키움히어로즈 X 춘배와 친구들 시즌2 팝업스토어’를 운영한다. 팝업스토어에선 콜라보 유니폼을 비롯해 총 24종의 협업 상품을 판매한다. 짝짝이, 응원 머플러 등 응원용품뿐 아니라 인형, 키링, 스마트톡 등 캐릭터 활용 MD를 선보일 예정이다.

선수단은 3연전 기간 동안 춘배 콜라보 유니폼을 착용하고 경기에 나서며, 입장 티켓은 춘배 콜라보 일러스트를 활용해 특별 제작된다.

‘춘배와 친구들’은 네이버웹툰 ‘나한남자’의 대표 캐릭터다. 작중 캐릭터 ‘김영철’은 SNS상에서 키움의 열혈 팬으로 활동하며 야구팬들에게 많은 사랑을 받고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]