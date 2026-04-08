결국 5차전까지 가게 된 헤난 감독 “또 다른 동기부여 될 것”

헤난 달 조토 대한항공 감독이 8일 현대캐피탈과의 챔피언결정전에서 선수들을 바라보고 있다. 사진=KOVO 제공

“집중력을 최대한 끌어올리겠다. 또 다른 동기부여가 될 경기다.”

2승 뒤 2패. 승부는 원점으로 돌아갔다. 이제 똑같은 위치에서 최후의 승부를 맞이한다.

대한항공은 8일 충남 천안유관순체육관에서 열린 현대캐피탈과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 4차전에서 0-3으로 패했다.

한 끗이 부족했다. 이날 경기는 매 세트 점수 차가 2점 이내였다. 그만큼 치열한 승부가 펼쳐졌다. 하지만 대한항공은 집중력에서 뒤처졌다. 범실도 현대캐피탈보다 6개 많은 24개였다.

사령탑은 선수들에게 힘을 불어넣었다. 헤난 감독은 “김민재는 잘했다. 서브로 점수를 못 냈지만 리시브로 흔들었다”며 “김규민을 교체로 넣은 건 좀 더 스피드한 공격을 위해서였다”고 전했다. 임재영에 대해서는 “부상 이후 실전에 복귀한 지 얼마 안 됐다. 본인의 역할을 충분히 했다”고 설명했다.

5차전에 대해서는 “경기에서 늘 스타팅 멤버가 끝까지 하는 건 아니다. 경기 상황에 따라 변화를 줄 수 있다”고 했다.

이제 올 시즌 마지막 승부인 5차전에 모든 걸 쏟아야 한다. 헤난 감독은 “집중력을 최대한으로 끌어올리겠다. 또 다른 동기부여가 될 것”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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