이제는 자신감 장착… 현대캐피탈 블랑 “인천으로 우승 타이틀 가지러 간다”

현대캐피탈 블랑 감독이 8일 대한항공전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

“인천으로 우승할 수 있는 타이틀을 가지러 가겠다.”

기적은 이뤄질까. 벼랑 끝에 몰렸다가 완전하게 되살아났다. 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 자신감을 보였다.

현대캐피탈은 8일 충남 천안유관순체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 4차전에서 세트스코어 3-0(25-23 25-23 31-29)으로 승리했다. 원정에서 열린 1, 2차전을 내준 현대캐피탈은 홈에서 열린 3, 4차전을 모두 잡아내며 시리즈를 마지막 5차전까지 끌고 갔다.

블랑 감독은 경기 뒤 “선수들이 우승하고픈 의지를 내비쳤다. 경기에 몰입했다”며 “인천으로 우승할 수 있는 타이틀을 가지러 가겠다”고 힘줘 말했다. 그러면서 “팀 수비가 조직력 있게 짜임새가 이어지고 있다”며 “공을 네트에 떨어지지 않게 하려는 의지가 강력하다”고 힘줘 말했다.

이날 경기는 매 세트 모두 2점 내로 펼쳐질 정도로 접전이었다. 하지만 사령탑은 흔들리지 않았다. 블랑 감독은 “기다리고 인내하면 상대가 흔들리는 순간이 온다. 이기는 순간이 찾아올 것으로 생각한다”고 힘줘 말했다.

3-0으로 승리하면서 체력도 아꼈다. 블랑 감독은 “3세트 듀스 상황을 맞닥뜨렸을 때 선수들이 4세트에서 체력이나 정신력이 있을지 걱정했다. 3-0으로 승리해 체력적으로 도움이 될 수 있는 상황이다”라고 만족했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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