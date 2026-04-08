완벽 부활한 허수봉, 현대캐피탈 챔프전 4차전 승리… 승부는 라스트 5차전으로

허수봉. 사진=뉴시스

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0%의 확률을 깨뜨리기까지, 이제 단 한 경기 남았다. 한 번 불타오른 분위기는 식을 줄 모른다. 벼랑 끝에서 살아난 프로배구 현대캐피탈이 마침내 승부의 균형을 맞췄다.

현대캐피탈은 8일 충남 천안유관순체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 4차전에서 세트스코어 3-0(25-23 25-23 31-29)으로 승리했다. 원정에서 열린 1, 2차전을 내준 현대캐피탈은 홈에서 열린 3, 4차전을 모두 잡아내며 시리즈를 마지막 5차전으로 끌고 갔다. 5차전은 10일 인천계양체육관에서 열린다.

이날 현대캐피탈 응원석에는 ‘0%의 기적을 현실로 리버스 스윕 가자’라는 현수막이 걸렸다. 팬들의 염원이 통한 덕분일까. 현대캐피탈은 이제 기적을 향해 내달린다.

역대 V리그 남자부 20번의 챔프전에서 1, 2차전 승리 팀은 11번 모두 우승했다. 100%의 확률이다. 현대캐피탈이 5차전에서 승리하면 최초의 기록을 쓰게 된다.

현대캐피탈 승리의 일등 공신은 허수봉이었다. 이날 팀에서 가장 많은 20득점, 공격성공률은 56.25%를 기록했다.

이날 경기를 앞두고 필링 블랑 현대캐피탈 감독은 “레오는 플레이오프 2경기를 포함해 3차전까지 5경기를 치렀다. 이 중 4경기가 풀세트 접전이어서 체력 소모가 심하다”며 “그러면서 당연히 지친 상태지만 레오는 영리하고 블로킹을 어떻게 처리해야 하는지 잘 알고 있다”고 신뢰를 보냈다.

하지만 레오는 경기 중반까지 지친 기색이 뚜렷했다. 레오는 이날 17득점, 공격성공률 41.18%를 기록했다. 이번 챔프전 4경기에서 개인 최소 득점이자 최저 공격성공률이었다.

현대캐피탈은 흔들리지 않았다. 허수봉이 있었기 때문이다. 1세트부터 팀 내 최다인 6점, 공격성공률 45.45%로 폭발했다. 승부처였던 2세트가 압권이었다. 21-20으로 근소하게 앞선 2세트 막판 강력한 퀵오픈 공격으로 22-20, 도망가는 점수를 냈다. 대한항공의 막강한 블로킹 벽도 그를 막을 수 없었다. 24-22에서 허수봉이 강력한 오픈 공격을 시도했다. 대한항공에서 3명이 뛰어올랐으나 결국 최준혁의 손을 맞고 아웃되고 말았다. 결국 현대캐피탈은 2세트를 거머쥐었고 3세트마저 손에 넣었다.

사실 허수봉은 이번 챔프전에서 2차전까지 부진했다. 격일제로 치러진 우리카드와의 플레이오프(PO)를 모두 풀세트를 소화한 여파 때문이었다. 허수봉은 챔프전 1, 2차전에서 평균 14.5점에 그쳤다. 특히 평균 공격성공률은 정규리그(53.37%)보다 확연히 떨어진 36.86%에 머물렀다.

홈으로 돌아오자 거짓말처럼 부활에 성공했다. 3차전에서 17점, 공격성공률 58.33%로 살아났고 4차전에서도 그 여세를 몰았다.

챔피언 등극까지 1승만을 남겨놨던 대한항공은 궁지에 몰리게 됐다. 우승 가능성은 남아있지만 기세에서 완전히 밀렸다. 이날 정지석이 19득점, 임동혁이 11득점을 기록했지만 범실이 발목을 잡았다. 대한항공은 24개의 팀 범실을 기록해 현대캐피탈(18개)보다 6개 많았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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