알파드라이브원 김건우, 활동 잠정 중단…“팬콘 불참, 향후 7인 체제”(공식)

각종 구설에 휘말린 그룹 알파드라이브원 김건우가 활동을 잠정 중단한다.

알파드라이브원 소속사 웨이크원은 8일 공식 사이트에 공지를 내고 “논의 끝에 김건우는 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했다. 김건우는 현재 준비 중인 활동 및 팬 콘서트에 참여하지 않는다”며 “알파드라이브원은 김건우를 제외한 7인 체제로 활동할 예정”이라고 밝혔다.

웨이크원은 지난 2월 김건우의 루머를 해명하기 보단 소속 아티스트 보호를 위한 법적 절차에 착수했음을 알려 빈축을 샀다. 당시 온라인상에는 김건우를 둘러싼 방송 관계자들의 폭로글이 다수 게시됐다. 촬영 현장에서 적절하지 않은 언행을 보였다는 내용과 자신을 피해 당사자라 주장하는 글이 퍼지며 인성논란으로 번졌다.

최초 게시글 이후 소속사의 대응은 없었고 루머는 눈덩이처럼 부풀려졌고 회사 차원의 대응에 나선 것으로 보인다. 하지만 논란은 사그러들지 않았다. 오히려 활동을 둘러싸고 새로운 논란이 터져나와 팬덤이 들썩였다. 다음달 컴백을 앞둔 알파드라이브원에겐 부담으로 작용할 수밖에 없는 상황. 수개월이 지난 지금, 결국 김건우의 활동 중단이라는 결정이 내려졌다.

웨이크원은 공지를 통해 온라인상에 제기된 김건우 관련 사건에 관한 사실관계를 밝혔다. 글에 따르면 이는 데뷔 전 콘텐츠 촬영 현장에서 발생한 사건이다. “당시 김건우는 마이크가 켜진 상태임을 인지하지 못한 채 적절하지 않은 표현으로 불만을 표출했다”고 인정하면서도 “해당 발언은 특정인을 향한 비난이나 인신공격은 아니었으며, 혼잣말 형태로 나온 것이었다. 그러나 이는 어떠한 경우에도 부적절한 발언이었다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 현장 관계자분들께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 고개숙였다.

사건 직후 제작진에 사과의 뜻을 전했지만, 온라인을 통해 사실과 다른 여러 의혹이 제기됐다는 입장이다. 이어 “본 사안 외 현재 온라인상에서 제기되고 있는 여러 의혹은 사실이 아니다. 확인되지 않은 내용의 무분별한 유포는 자제해 주시기를 부탁드린다”고 강조했다.

수개월이 지난 입장표명에 관해서도 거듭 사과했다. 웨이크원은 “대·내외 커뮤니케이션 방식 전반을 점검하는 한편, 아티스트 관리 체계 역시 함께 돌아보고 있다. 부족했던 부분을 면밀히 점검해 관련 기준과 관리 체계를 보완하고, 향후에는 보다 신속하고 책임 있는 안내가 이루어질 수 있도록 대응 프로세스를 정비하겠다”며 “유사한 사례가 재발하지 않도록 아티스트에 대한 교육과 지원도 지속적으로 강화해 가겠다”고 약속했다.

◆이하 김건우 활동 중단 관련 웨이크원 입장 전문 안녕하세요. 웨이크원입니다. 먼저 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원)을 아끼고 응원해 주시는 팬 여러분께 입장 표명이 늦어진 점 깊이 사과드립니다. 당사는 소속 아티스트가 안정적인 환경에서 활동에 전념할 수 있도록 지원하고, 아티스트로서 요구되는 기본적인 태도와 기준을 갖출 수 있도록 관리해야 합니다. 그러나 이를 충분히 이행하지 못한 점에 대해 무겁게 책임을 느끼고 있습니다. 온라인상에서 제기된 김건우의 발언과 관련해 사실관계를 말씀드립니다. 해당 사안은 데뷔 전 콘텐츠 촬영 현장에서 발생했습니다. 당시 김건우는 마이크가 켜진 상태임을 인지하지 못한 채 적절하지 않은 표현으로 불만을 표출했습니다. 해당 발언은 특정인을 향한 비난이나 인신공격은 아니었으며, 혼잣말 형태로 나온 것이었습니다. 그러나 이는 어떠한 경우에도 부적절한 발언이었습니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 현장 관계자분들께 다시 한번 깊이 사과드립니다. 또한 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 죄송합니다. 사건 직후 제작진에 사과의 뜻을 전했으며, 당사는 상호 간 소통으로 마무리된 사안으로 판단했습니다. 또한 제작진에 추가적인 부담이나 누를 끼칠 수 있다는 점을 고려해 별도의 입장을 밝히지 않았습니다. 그러나 이후 온라인을 통해 사실과 다른 여러 의혹이 제기되었고, 각 내용의 사실 여부를 확인하는 과정이 길어져 입장 표명이 지연되었습니다. 본 사안 외 현재 온라인상에서 제기되고 있는 여러 의혹은 사실이 아닙니다. 확인되지 않은 내용의 무분별한 유포는 자제해 주시기를 부탁드립니다. 그럼에도 불구하고 여러분께 신속히 설명드리지 못한 점은 당사의 명백한 판단 부족이었습니다. 김건우는 이번 일을 깊이 반성하고 있습니다. 당사와의 논의 끝에 김건우는 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했습니다. 이에 김건우는 현재 준비 중인 활동 및 팬 콘서트에 참여하지 않습니다. 당분간 ALPHA DRIVE ONE은 김건우를 제외한 7인 체제로 활동할 예정입니다. 다만 활동 중단 이전에 촬영 및 제작이 완료된 방송 및 일부 콘텐츠는 약속된 일정에 따라 공개될 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 당사는 대·내외 커뮤니케이션 방식 전반을 점검하는 한편, 아티스트 관리 체계 역시 함께 돌아보고 있습니다. 부족했던 부분을 면밀히 점검해 관련 기준과 관리 체계를 보완하고, 향후에는 보다 신속하고 책임 있는 안내가 이루어질 수 있도록 대응 프로세스를 정비하겠습니다. 아울러 유사한 사례가 재발하지 않도록 아티스트에 대한 교육과 지원도 지속적으로 강화해 나가겠습니다. ALPHA DRIVE ONE은 하나의 꿈을 향해 나아가고 있는 팀입니다. 모든 멤버가 안정적인 환경 속에서 활동할 수 있도록 소속사로서 더욱 노력하겠습니다. 팬 여러분의 따뜻한 응원과 관심 부탁드립니다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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