김정현, ‘세이렌’ 삼킨 열연…“복잡한 감정선, 새로운 모습 보여 뿌듯”

매니지먼트 시선 제공

배우 김정현이 세이렌(tvN)을 마무리한 소감을 전했다.

김정현은 8일 소속사 매니지먼트 시선 측을 통해 “그동안 많은 관심과 사랑 보내주셔서 감사합니다. 백준범이라는 인물을 통해 새로운 모습을 보여드릴 수 있어 뜻깊은 시간이었습니다”라고 소회를 밝혔다.

김정현은 세이렌에서 미스터리한 신흥 재력가 백준범 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 상황과 관계에 따라 달라지는 눈빛의 온도차를 섬세하게 표현, 백준범을 입체적으로 완성해 시청자들의 호평을 얻었다.

김정현은 “백준범이 가진 복잡한 감정을 표현하기 위해 고민하며 연기했는데, 시청자분들께도 잘 전달된 것 같아 감사하게 생각하고 있습니다”라며 캐릭터를 향한 애정과 시청자들을 향한 진심을 전했다.

그러면서 “끝까지 함께해 주신 시청자분들께 다시 한번 감사드리며, 앞으로도 좋은 작품으로 찾아뵙겠습니다”라며 따뜻한 인사로 소감을 마무리했다.

매 작품 새로운 얼굴을 보여주고 있는 김정현의 향후 행보에 기대가 모인다. 김정현은 오는 6월 개막하는 뮤지컬 ‘그날들’에서 정학 역을 맡아 데뷔 후 첫 뮤지컬에 도전해 대중과의 만남을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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