[SW현장] ‘전원 프런트맨’ 하츠웨이브, 청춘 입고 밴드붐 탄다

신인밴드 하츠웨이브가 특별한 데뷔 무대를 장식했다. ‘글로벌 밴드’ 수식어에 맞게 일본어, 영어, 한국어, 3살 언어까지 어우러진 데뷔 쇼케이스에서는 경연을 통해 입증받은 ‘실력파 밴드’ 수식어도 확인할 수 있었다.

8일 오후 서울 마포구 상암동 문화비축기지에서 글로벌 밴드 하츠웨이브의 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 밴드 오디션 ‘스틸하트클럽’을 통해 탄생한 하츠웨이브는 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼) 다섯 멤버로 구성됐다. 포지션별 최종 1위를 차지한 다섯 멤버로 ‘전원 프런트맨’을 지향한다. 결성 전후 서바이벌 미션과 음악 방송 출연을 통해 일찍이 실력과 팀워크를 증명했다.

멤버 케이텐이 낸 아이디어로 탄생한 팀명이다. 마음과 소리의 주파수를 뜻하는 ‘하츠(hrtz)’, 고음질 사운드와 파동을 상징하는 ‘웨이브(wav)’가 결합된 팀명에는 세상에 새로운 물결을 일으키겠다는 포부가 담겼다. 데뷔 앨범 ‘더 퍼스트 웨이브(The First Wave)’는 서로 다른 주파수를 가진 다섯 멤버가 모여 적막한 세계에 첫 번째 ‘파동’을 만들어낸다는 의미를 담았다.

하츠웨이브 멤버들은 ‘스틸하트클럽’을 끝내고 4개월동안 데뷔앨범을 준비했다. 꿈에 그리던 데뷔를 맞은 멤버들은 “데뷔할 수 있게 도와준 팬분들께 감사하다. 우리만의 음악과 무대로 다양한 곳에서 찾아뵙고 싶다”는 소감을 전했다.

밴드맨으로 첫 발을 떼게 된 보컬 포지션 리안에겐 더 특별한 순간이다. “보컬으로서 새로운 곡에 도전하면서 쉽지만은 않았다. 밴드 안에서 멤버들과 맞춰가며 소리를 만들어가는 게 특히 그랬다. 사소한 다름을 인정하고 패턴을 맞춰가며 데뷔를 준비했다”고 돌아본 그는 “각 포지션 1위를 한 친구들이 모여 개성도 다양하다. 부딪힐 수 있지만, 무지개도 각 색깔이 조화를 이루듯 다섯 멤버도 함께 모여 서로의 다름을 존중하면서 합을 맞춰 나갔다”고 이들만의 강점을 강조했다.

타이틀곡 ‘나인틴(NINETEEN)’은 멤버 전원이 작사에 참여한 곡이다. ‘유스 팝-록(Youth Pop-Rock)’ 장르로 따뜻한 신스 사운드를 기반으로 경쾌한 코드 진행과 청량한 기타 리프, 속도감이 느껴지는 드럼 사운드가 잘 어우러진다.

거침없이 질주하는 열아홉의 감정과 청춘의 진정성을 밀도 있게 풀어내 리스너들에게 강렬한 에너지를 전한다. 곡 작업 후기를 묻자 데인은 “순수함에 초점을 맞춰 내가 가장 순수하게 음악했던 시간을 떠올렸다. 그 때 느꼈던 감정들을 노래에 투영하려 노력했다”고 돌아봤다. 실제로 열아홉의 케이텐은 “10대로서 느끼고 있는 미래에 대한 불안, 지금 열아홉이기에 느끼는 감정들을 그대로 살려 가사를 썼다”고 소개했다.

특히 드러머 하기와를 향한 관심이 쏠린다. 독특한 세계관을 품은 하기와는 2022년생으로 올해로 갓 3살이 된 일본인 멤버다. 시그니처인 가면과 모자를 쓰고 활동하는 향후 얼굴 공개를 계획에 관한 질문에 “3년 전에 태어났기 때문에 내 얼굴은 지금의 모습이 맞다. 3년 전에 일본에 있는 하기와 월드에서 태어났다는 (세계관을) 이해해 주셨으면 좋겠다”고 당부하며 “드럼과 음악을 좋아한다. ‘스틸하트클럽’ 통해 하츠웨이브 멤버가 된 만큼 활동을 통해 재밌는 음악을 들려주고 싶다”고 바랐다.

독특한 세계관을 향한 우려에도 직접 입을 열었다. 그는 “불안하게 여기지 않은 건 아니다. 하지만 불안을 걱정하면 도전할 수 없다고 생각했다”며 “하기와로 태어났을 때부터 음악적으로 전 세계 모든 사람을 즐겁게 해주고 싶다는 생각 뿐이었다. ‘스틸하트클럽’에서부터 많은 분들이 이해하고 받아들여주고 있다고 생각한다. 앞으로도 하츠웨이브의 멤버로서 여러분을 즐기게 만들어주고 싶다”고 바랐다.

경쟁에서 생존한 다섯 멤버다. 하츠웨이브는 “더이상 경쟁하지 않고 하나의 뜻을 가지고 보여줄 수 있는 청춘, 추억을 함께하게 되는 청춘의 모습을 보여드리고 싶다”는 바람 속에 출사표를 던졌다. 수년째 지속하고 있는 국내 밴드붐 속에서 “가요계에 한 획을 긋는 대단한 밴드가 되고 싶다”(데인), “한번 보면 잊히지 않는 밴드로 남고 싶다”(윤영준)의 바람이 이뤄질지 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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