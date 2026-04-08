KBS '해피투게더', 유재석 손 잡고 6년 만에 귀환

KBS 간판 예능 프로그램이었던 '해피투게더'가 종영 6년 만에 다시 돌아온다.

KBS는 새 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'를 오는 7월 첫 방송한다고 8일 밝혔다. 진행은 유재석이 맡는다.

'해피투게더'는 2001년부터 2020년까지 20년간 방송을 이어온 KBS의 대표 예능 프로그램이다.

'책가방 토크', '쟁반노래방', '프렌즈', '야간매점', '사우나 토크' 등 다양한 코너를 탄생시키며 사랑을 받았다.

'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 음악 오디션 형식을 선보인다.

나이·장르·자격 제한 없이 혼자만 아니라면 인원 수에 관계없이 지원할 수 있고, 노래 실력 보다는 서사와 하모니에 심사 중점을 둔다.

20년간 '해피투게더'를 이끌었던 유재석은 MC이자 리스너로 활약할 예정이다.

특유의 공감력으로 노래에 담긴 진심을 읽어내고, 탁월한 진행력으로 참가자들의 서사를 깊이 있게 이끌어 낼 것으로 기대된다.

오디션 참가자 모집은 이날부터 5월31일까지 공식 홈페이지에서 진행한다.

<뉴시스>

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